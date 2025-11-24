Traģisks negadījums Latgalē: vairāku automašīnu sadursmē bojā gājis bērns
Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos bojā gājis viens cilvēks, savukārt vēl septiņi guvuši traumas, liecina Valsts policijas apkopotā operatīvā informācija.
Letāls ceļu satiksmes negadījums noticis Latgales reģionā, kur avārijā gāja bojā viens gājējs.
Valsts policija portālu Jauns.lv informēja, ka bojāgājusī persona ir bērns.
Svētdien, 23. novembrī, ap pulksten 18. 47 Preiļu novada Aizkalnes pagastā notika ceļu satiksmes negadījums, kurā iesaistītas četras automašīnas. Zināms, ka ceļu satiksmes negadījumā iesaistītas automašīnas – “Ford Transit Custom”, “VW”, “Volvo” un “BMW”. Diemžēl negadījumā gāja bojā mazgadīga persona. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, notiek izmeklēšana.
Kopumā valstī reģistrēti 102 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem seši bija ar cietušajiem. Starp cietušajiem ir divi gājēji, viens velosipēdists un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs.
Tāpat aizvadītajā diennaktī pieķerti pieci transportlīdzekļu vadītāji, kuri pie stūres bija sēdušies alkohola reibumā. Trīs gadījumos piemērota administratīvā atbildība, bet divos gadījumos sākti kriminālprocesi.