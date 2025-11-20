FOTO,VIDEO: pie "Laimas" pulksteņa atgriezies Labdarības namiņš. Palīdzi arī tu piepildīt kāda bērna sapni
Jau 14 reizi pie "Laimas" pulksteņa savas durvis apmeklētājiem vēris “Laimas” Labdarības namiņš. Organizatori aicina Latvijas iedzīvotājus piedalīties sirsnīgajā labdarības iniciatīvā, lai šogad piepildītu 1250 bērnu sapņus.
Šogad “Laimas” Labdarības namiņš savā iniciatīvā iesaista vēsturiski visplāšāko reģionu loku, sadarbojoties ar deviņu Latvijas novadu sociālajiem dienestiem – Saldus, Ogres, Cēsu, Madonas, Balvu, Līvānu, Rēzeknes, Ludzas un Siguldas. Attiecīgi no šiem novadiem nāk bērnu kartītes, kuras katram namiņa apmeklētājam būs iespēja izvēlēties.
Kartītēs katrs bērns ir aprakstījis savu sapni un apmeklētājiem ir iespēja šo dāvanu sarūpēt. Kartītes iekļauj visdažādākās bērnu vēlmes – sākot no praktiskām, piemēram, ziemas zābaki vai sega un beidzot ar lietām, kas patiesi var iedvesmot bērnu turpināt ticēt saviem talantiem un nākotnes iecerēm.
“Šī iniciatīva ir kļuvusi par skaistu tradīciju, kas ik gadu pierāda – labestība ir mūsu sabiedrības sirds. Jau vairāk nekā desmit gadus “Laimas” Labdarības namiņš ir vienojis tūkstošiem cilvēku, kuri vēlas palīdzēt bērniem piedzīvot svētku brīnumu. Šogad aicinām to darīt ar vēl lielāku siltumu un ticību – jo laime ir tepat – bērnu sapņos,” ir pārliecināta “Orkla Latvija” komunikācijas un ilgtspējas daļas vadītāja Laura Bagātā.
“Laimas” Labdarības namiņš darbosies visu Ziemassvētku gaidīšanas laiku – no 20. novembra līdz 19. decembrim. Ar bērnu sapņiem viņu pašu sagatavotu Ziemassvētku kartīšu veidā ikviens ir aicināts iepazīties klātienē “Laimas” Labdarības namiņā Rīgā, no otrdienas līdz piektdienai no plkst.12:00 līdz 20:00; sestdien, svētdien no plkst. 10.00 līdz 18.00. Tāpat ikviens kartītes var apskatīt un izvēlēties tiešsaistē www.laimasnamins.lv.