Otrdien nav gaidāmi ievērojami nokrišņi.
Sabiedrība
Šodien 07:21
Otrdien Latvijā gaidāma saulaina un sausa diena
Otrdien Latvijā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi un daudzviet uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Gaišāka diena būs Kurzemē un Vidzemē, bet vairāk mākoņu saglabāsies Latgalē. Pūtīs lēns vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs -1..+2 grādi.
Rīgā otrdiena paies bez nokrišņiem, mākoņu kļūs mazāk un pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +1 grādam.
Atmosfēras spiediens paaugstinās, no rīta tas ir 1007-1011 hektopaskāli jūras līmenī.