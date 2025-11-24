Transportlīdzekļu vadītājiem jāņem vērā, ka papildus noteikti apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi blakus esošajās ielās.
Šodien 19:48
Šonedēļ ierobežos satiksmi Tirgus ielā
Sakarā ar asfalta seguma atjaunošanas darbiem laika posmā no 26. novembra līdz 28. novembrim ierobežos satiksmi Tirgus ielā no Gajoka skvēra līdz Centrālai ielai, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde.
Transportlīdzekļu vadītājiem jāņem vērā, ka papildus noteikti apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi blakus esošajās ielās.
Satiksme tiks organizēta atbilstoši shēmai:
Shēma.