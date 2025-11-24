Šonedēļ ierobežos satiksmi Tirgus ielā
foto: Publicitātes
Transportlīdzekļu vadītājiem jāņem vērā, ka papildus noteikti apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi blakus esošajās ielās.
Šonedēļ ierobežos satiksmi Tirgus ielā

Sakarā ar asfalta seguma atjaunošanas darbiem laika posmā no 26. novembra līdz 28. novembrim ierobežos satiksmi Tirgus ielā no Gajoka skvēra līdz Centrālai ielai, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde.

Satiksme tiks organizēta atbilstoši shēmai:

foto: Publicitātes
Shēma.
Shēma.

