Savu 85. jubilejas mēnesi Latvijas Radio koris noslēgs ar vērienīgu audiovizuālu izrādi - koncertstāstu “Vecais Tīss. Vilkatis”
Latvijas Radio koris un Mūzikas nams "Daile" aicina uz audiovizuālā koncertstāsta “Vecais Tīss. Vilkatis” vienīgo izrādi Rīgā, kas notiks sestdien, 29. novembrī Mūzikas namā “Daile”. To veidojusi plaša radošā komanda - režisore Inga Ungure (Tropa), scenogrāfe un stāstnieces balss ierakstā – Jaunā Rīgas teātra aktrise Guna Zariņa, uz skatuves līdzās Latvijas Radio korim un diriģentam Kasparam Putniņam – pazīstamais džeza ģitārists Matīss Čudars un bungu virtuozs Ivars Arutjunjans. Stāstu dzīvajās videoprojekcijās stāstīs jaunās paaudzes dizaineris un videomākslinieks Fricis Kalvelis. Skanēs gan tautas dainas, gan speciāli šim uzvedumam radīta mūzika – komponistu Mārtiņa Viļuma un Matīsa Čudara kompozīcijas balsīm un elektronikai.
Koncertstāsta pamatā ir kāds patiess, vairāk kā 300 gadu vecs dokuments – intriģējošs Cēsu apriņķa tiesas prāvas protokols, kurā fiksēta kāda vīra – šī stāsta galvenā varoņa liecība. Vecais Tīss (Matīss no Kniediņiem) tiesai atklāj – viņš visu savu mūžu ir nodzīvojis kā vilkatis, par pārsteigumu tiesai, lielākā daļa pagasta iedzīvotāju par to arī ir labi informēti – Tīss vietējiem pazīstams kā dziednieks un zirgu vārdotājs. Līdz ar šo atklāsmi tiesas sanākšanas īstenais iemesls piemirstas un tiesa pārmetas uz vecā, neparastā vīra izjautāšanu. Par savu uzdevumu Tīss uzskata redzamās un neredzamās pasaules turēšanu līdzsvarā, kalpošanu Dievam un līdzcilvēkiem. Viņa runa – misticisma un senu noslēpumu pilna.
Uzveduma idejas autors, diriģents un mākslinieciskais vadītājs Kaspars Putniņš vēlējies kopā ar klausītājiem ielūkoties pavisam citā realitātē, kurā smalkā, mistiskā pasaule un tās dažādās būtnes ieņem tik pat lielu lomu kā tās redzamā daļa. Šīs izrādes ietvaros varam ielūkoties seno tautas zināšanu pasaulē, kur cilvēks ir vien maza, lielā dzīvības lokā integrēta daļiņa. Mūsdienu racionālā prāta pārvaldītajā pasaulē, iespējams, ieraudzīsim ko jaunu caur mūsu senčiem.
Pirmo reizi ar lieliem panākumiem koncertstāsts tika izrādīts pagājušajā gadā Cēsu koncertzālē, un nu - izrāde atjaunota ar Mūzikas nama "Daile" gādību.
Ivars Arutjunjans ir viens no šobrīd spilgtākajiem jaunās paaudzes džeza mūziķiem Latvijā, kurš guvis atzinību arī Eiropā, un ir patiess džeza bungu meistars. Saņēmis arī "Lielo Kristapu 2023" kategorijā „Gada komponists” par mūziku filmai „Bezkaunīgie”. 2019. gadā kopā ar Matīsu Čudaru ieguvis ierakstu mūzikas balvu “Zelta mikrofons” par trio “Auziņš – Čudars – Arutyunyan” albumu “Baltic”.
Matīss Čudars ir plaši pazīstams kā viens no mūsdienu Latvijas spilgtākajiem džeza ģitāristiem, novērtēts arī pasaules mērogā, tai skaitā ASV. Kompozīcijā viņa muzikālā valoda apvieno džeza brīvību un improvizāciju, klasikas struktūru un ambientu noskaņu bagātību. Skolojies Amsterdamas konservatorijā, Matīss kļuvis par daudzu starptautisku konkursu laureātu, kā arī ticis nominēts Lielajai mūzikas balvai kategorijā “Gada mūziķis”. Savu mūziku raksturo kā eklektisku mozaīku, ko viņa kolorītās mūziķa dzīves laikā veidojuši visdažādākie žanri un estētikas.
Mārtiņš Viļums ir viens no spilgtākajiem vārdiem mūsdienu latviešu mūzikā. Viļuma mūzikai raksturīga īpaša sarežģītība caur mikrotonalitāti un virstoņu dziedāšanu; tā atgādina antīku dievišķu valodu. Viņa kompozīcijas ieguvušas pasaules atzinību. Iedvesmu komponists meklē un atrod pirmatnējo kultūru zīmēs un mitoloģijā, latviešu tautasdziesmās, dabā un dažādās pasaules valodās. Viļuma mūzikā dominē dzīves un pēcnāves, gremdēšanās sevī, radīšanas, metamorfožu un laika tēmas. 2011. gadā iegūts doktora grāds humanitārajās zinātnēs, aizstāvot promocijas darbu “Kompozicionālie muzikālā telplaika artikulācijas principi”, kopš 2015. gada Lietuvas Mūzikas akadēmijas asociētais profesors.