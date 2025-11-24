Nokrišņu daudzums novembra vidū Latvijā bijis 35% mazāks par normu
Novembra otrā dekāde Latvijā vidēji bija 0,4 grādus siltāka nekā ierasts, kā arī 35% sausāka par normu, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotā informācija.
Vidējā gaisa temperatūra mēneša vidū bija +2,9 grādi. Zemākā gaisa temperatūra bija -6,2 grādi 16. novembrī Daugavpils novērojumu stacijā, savukārt augstākā temperatūra, +12,9 grādi, novērota 14. novembrī Rīgā.
Nokrišņu daudzums valstī vidēji bija 13,5 milimetri jeb 65% no normas. Visvairāk lija un sniga Ventspils novada Vičakos, kur reģistrēti 49,2 milimetri nokrišņu, bet Bauskā bija tikai 3,3 milimetri nokrišņu.
Sausuma un mitruma rādītājs pēdējā mēnesī viszemākais bija Tukuma novadā, bet trīs mēnešu periodā - Jēkabpils novadā. Savukārt lielākais mitrums gan viena, gan trīs mēnešu periodā bija Ventspilī.
Vidējais relatīvais gaisa mitrums novembra otrajā dekādē bija 88% - no 83% Ainažos, Liepājā un Pāvilostā līdz 92% Alūksnē un Stendē. Stiprākās vēja brāzmas - 21,4 metri sekundē - tika novērotas 14. novembrī Ventspilī.