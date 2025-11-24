Bijušais Jūrmalas mērs Truksnis ievēlēts jaunā amatā
Atbilstoši Jūrmalas domes opozīcijas prognozēm pirmdien par domes jaunās Stratēģiskās plānošanas jautājumu komitejas vadītāju ievēlēts bijušais pilsētas mērs Gatis Truksnis (LZP).
Pirmdien notika pirmā Jūrmalas domes Stratēģiskās plānošanas jautājumu komitejas sēde, kurā par priekšsēdētāju ievēlēts Truksnis, bet par viņa vietnieci - Ligita Maziņa (LZP). Komitejā strādās arī deputāti Boriss Doņņikovs (LPV), Rita Sproģe (ZZS) un Andris Čuda (NA).
"Pilsētas attīstības ziņā ir jābūt vienotam redzējumam, lai mēs saviem iedzīvotājiem varētu sniegt skaidru izpratni par to, kā pilsēta attīstās un kā tas ietekmēs katru iedzīvotāju. Tas skar gan manu tuvāko četru gadu plānu un dotos solījumus jūrmalniekiem, kuru izpildei es rūpīgi sekošu līdzi, gan pilsētas jaunās ilgtermiņa stratēģijas izstrādi, pie kuras jau drīzumā sāksim darbu," pauda Truksnis.
Jau ziņots, ka Jūrmalas dome ārkārtas sēdē lēma pašvaldībā izveidot jaunu - Stratēģiskās plānošanas jautājumu - komiteju, opozīcijai paužot bažas, ka tā veidota speciāli, lai komitejas vadībā ieceltu mēra amatu zaudējušo Truksni un nodrošinātu viņam atalgojumu.
Vairāki opozīcijas deputāti sēdē izteica vērtējumu, ka komiteja tiek veidota, lai radītu jaunu priekšsēdētāja amatu, kas būs algots, Truksnim, kurš ir atkāpies no mēra amata, jo nav saņēmis pielaidi valsts noslēpumam. Opozicionāri atgādināja, ka jau iepriekš, Truksnim zaudējot mēra krēslu, speciāli viņam tika izveidots domes priekšsēdētāja padomnieka amats.
Opozīcijas pārstāvji komentēja, ka jau pašlaik domē ir pārāk daudz komiteju, turklāt nav skaidrs, kādus jautājumus izskatīs jaunā komiteja.
Paredzēts, ka jaunās komitejas darba nodrošināšanai, iekļaujot tās vadītāja atalgojumu, gadā būs nepieciešami nepilni 23 000 eiro.
Komitejas izveidi pašvaldībā pamato ar nepieciešamību nodrošināt koordinētu un mērķtiecīgu pašvaldības ilgtermiņa attīstību.
"Pašvaldības kopējā attīstība ir balstīta uz ekonomisko izaugsmi, kas prasa koordinētu pieeju lēmumu pieņemšanā. Stratēģiskās plānošanas jautājumu komitejas kompetencē būs izskatīt jautājumus, kas skar pašvaldības kopējo, kā arī pašvaldības kompetencē esošo nozaru attīstību, nodrošinot saskaņotu procesu plānošanu, dažādu nozaru interešu sabalansēšanu," pausts saistošo noteikumu paskaidrojuma rakstā.
Stratēģiskās plānošanas jautājumu komiteja izskatīs Jūrmalas domes lēmumus, kas skar pārnozaru attīstības jautājumus. Tāpat minētās komitejas funkcijās ietilps pašvaldības administrācijas būtisku organizatorisko jautājumu izskatīšana, atzinumu sniegšana par Jūrmalas domes lēmumu projektiem, kas skar minētos pašvaldības administrācijas iekšējos procesus.
Līdz šim domē bija septiņas komitejas - Finanšu komiteja, Pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komiteja, Sociālo, veselības un mājokļu jautājumu komiteja, Izglītības, jaunatnes un sporta jautājumu komiteja, Attīstības un vides jautājumu komiteja, Kultūras, tūrisma un kurortoloģijas komiteja, kā arī Drošības jautājumu komiteja.