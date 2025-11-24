Otrdien daudzviet uzspīdēs saule.
Šodien 14:32
Otrdien daudzviet uzspīdēs saule
Otrdien mākoņi daļēji klās Latvijas debesis un daudzviet uzspīdēs saule, prognozē sinoptiķi.
Ne naktī, ne dienā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, tomēr atsevišķi ceļu posmi būs slideni.
Saglabāsies lēns vējš, bezvējš. Minimālā gaisa temperatūra naktī un no rīta būs -1..-7 grādi, dienas vidū gaiss iesils līdz -2..+2 grādiem.
Rīgā otrdien nav gaidāmi nokrišņi un starp mākoņiem uzspīdēs saule. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz -2 grādiem, piepilsētā iespējams piecu grādu sals. Maksimālā temperatūra dienā būs aptuveni nulle grādu.