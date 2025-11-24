Ģimenes videi līdzīgas mājiņas - Višķos top jauns sociālās aprūpes centrs senioriem
Jau pēc pusgada Augšdaugavas novada Višķos parādīsies jauna tipa senioru māju komplekss, kur ģimeniskā un skaistā vidē varēs dzīvot 48 cienījama vecuma cilvēki.
Veco un vientuļo cilvēku Latvijā un Eiropā paliek arvien vairāk, un ilgstošās sociālās aprūpes iestāžu pakalpojumi ir ārkārtīgi pieprasīti, esošajos centros vienmēr ir rinda. Višķos tiek realizēts projekts “Ģimeniskai videi pietuvināta aprūpes pakalpojuma izveide pensijas vecuma personām Augšdaugavā”, kas īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda atbalstu, sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Tā mērķis ir piedāvāt alternatīvu tradicionālajām institucionālās aprūpes iestādēm, nodrošinot kopienā balstītu aprūpes modeli. Seniori dzīvos nelielās, ģimeniskai videi pietuvinātās mājās pārsvarā vienvietīgās istabās, saglabājot neatkarību un cienīgu ikdienu.
Celtniecība tiks pabeigta līdz 2026. gada 30. jūnijam – mūsdienu tehnoloģijas ļauj būvniekiem strādāt arī ziemā. Mājas tiks saliktas no gatavām konstrukcijām, un pēc to montāžas var sākt veikt iekšdarbus un inženierkomunikāciju darbus.
Sociālās aprūpes, rehabilitācijas un medicīnas pakalpojumus jaunajā kompleksā sniegs sociālās aprūpes centra “Rūre” speciālisti, bet dzīvot jaunajā centrā varēs tikai pašvaldības iedzīvotāji, jo projekts tiek īstenots ar publisko finansējumu.
Tas ir viens no četriem projektiem, ko šobrīd īsteno SIA “Magnum Social & Medical Care”. Līdzīgas ģimeniskai videi pietuvinātas senioru mājas top arī Olainē, Talsu novadā un Liepājā. Šajās vietās laika kapsulas jau ir iebetonētas un notiek būvniecība.