Par ievērojamiem panākumiem starptautiskās olimpiādēs aicina piešķirt Latvijas pilsonību skolēnam no Ukrainas
Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija sagatavojusi likumprojektu, kas paredz skolēnu no Ukrainas Daņiilu Karginu atzīt par Latvijas pilsoni.
Komisija lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu.
Kargins Latvijā dzīvo kopš 2011. gada, absolvējis Rīgas 10. vidusskolu ar izcilību un guvis ievērojamus panākumus starptautiskajās ķīmijas olimpiādēs, pārstāvot Latviju.
Viņš izcīnījis sudraba un bronzas medaļas pasaules mēroga sacensībās, saņēmis atzinības no valsts augstākajām amatpersonām un stipendiju "Simtgades izcilnieks". Kargins aktīvi iesaistījies Latvijas ķīmijas izlases sagatavošanā un zinātniskajā darbā, teikts likumprojekta anotācijā.
Naturalizācijas kārtībā pilsonību iegūt nav iespējams, jo Kargins kopš 2023. gada studē Singapūras Nanjangas Tehnoloģiskajā universitātē un neatbilst piecu gadu nepārtrauktas dzīves Latvijā nosacījumam. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) atzinusi, ka nav šķēršļu pilsonības piešķiršanai no drošības vai tiesiskā viedokļa.
Komisija uzsver, ka Kargina sasniegumi un ieguldījums Latvijas tēla veidošanā pasaulē ir pamats pilsonības piešķiršanai ar īpašu likumu. Ja Saeima atbalstīs likumprojektu, tas stāsies spēkā nākamajā dienā pēc izsludināšanas.