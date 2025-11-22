Nākamnedēļ notiks Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona komandiera maiņas ceremonija
Otrdien, 25. novembrī, plkst. 15.00 militārajā bāzē “Kaugurmuiža” Valmierā notiks Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona komandiera maiņas ceremonija. Par bataljona komandieri tiks iecelts majors Viktors Pridāns, amatā nomainot pulkvežleitnantu Zigmāru Krilovu, kurš šajā amatā bija kopš 2023. gada oktobra.
Ceremonijā piedalīsies Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Aivars Krjukovs, 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Igors Harlapenkovs, pašvaldību pārstāvji, sadarbības partneri, bataljona vienību personāls un citi aicinātie viesi.
Majors Viktors Pridāns dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos sāka 1996. gadā, studējot Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Pēc akadēmijas absolvēšanas 2001. gadā viņš dienējis Nacionālās aizsardzības akadēmijā kursa priekšnieka vietnieka amatā. No 2024. gada dienests turpināts Gaisa spēku pretgaisa divizionā štāba baterijas komandiera vietnieka, vēlāk – vada komandiera 2. Pretgaisa aizsardzības baterijā amatos, tad līdz 2016. gadam dienests turpinājies Zemessardzes 3. novada 17. Pretgaisa aizsardzības bataljona apgādes nodaļas priekšnieka amatā. No 2018. gada majors Pridāns bijis Zemessardzes 1. Rīgas brigādes štāba apgādes daļas priekšnieks, vēlāk – Zemessardzes štāba apgādes pārvaldes nodrošinājuma plānošanas un kontroles daļas priekšnieks līdz 2025. gadam. Majoram Viktoram Pridānam ir starptautiskas misijas pieredze un dienesta laikā saņemti vairāki aizsardzības ministra un Nacionālo bruņoto spēku komandiera apbalvojumi.
Pulkvežleitnants Zigmārs Krilovs dienestu Nacionālo bruņoto spēkos uzsāka 1999. gadā. Līdz šim Krilovs ir dienējis Nodrošinājuma pavēlniecībā, Apvienotajā štābā un NATO Ziemeļaustrumu daudznacionālajā korpusā Ščecinā, Polijā. Militāro izglītību ieguvis Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, kā arī Lietuvā, Igaunijā un Amerikas Savienotajās Valstīs. Starptautisko pieredzi ieguvis Afganistānā 2010. un 2012. gadā. Dienesta laikā saņēmis dažādus Latvijas Nacionālo bruņoto spēku, kā arī starptautiskos apbalvojumus.
Pulkvežleitnanta Zigmāra Krilova vadībā Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljons attīstījies, apvienojot divas kritiskas funkcijas – aktīvu kājnieku spēku un kaujas nodrošinājuma atbalstu. Vienība pilnveidojusi spēju nodrošināt materiālo resursu piegādi, tehnikas uzturēšanu un loģistikas atbalstu, ļaujot citām vienībām efektīvi darboties kaujas apstākļos.
Zemessardzes 22. Valmieras bataljons dibināts 1991. gada 10. oktobrī. Bataljona devīze ir “Mans zelts ir mana tauta, mans gods ir viņas gods!” Bataljona emblēma nozīmīga un simboliska. Tajā attēlots pērkona krusts, kas Latvijas kultūrā un vēsturē simbolizē aizsardzību, spēku un drosmi. Pērkona krusts ne tikai iemieso bataljona izturību un apņēmību, bet arī atgādina par vienības vēsturiskajām saknēm un saikni ar Latvijas tautas vērtībām. Šis simbols ir lepnuma avots bataljona karavīriem, zemessargiem, un tas izsaka apņemšanos nodrošināt valsts aizsardzību un gatavību reaģēt uz jebkādiem izaicinājumiem. Tādējādi Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljons simbolizē daudzfunkcionālu vienību, kas ir gatava aizsargāt Latviju.