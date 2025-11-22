Svētdien daudzviet gaidāms slapjdraņķis
Svētdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus, slapjš sniegs vai sniegs, vēsta sinoptiķi.
Naktī uz svētdienu debesīs būs mainīgs mākoņu daudzums un rietumu un centrālajos rajonos palaikam gaidāmi nokrišņi - galvenokārt lietus, vietām arī slapjš sniegs un sniegs. Intensīvāki nokrišņi gaidāmi Kurzemē. Atsevišķos ceļu posmos veidosies apledojums.
Vējš naktī lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, dienvidiem, jūras un Vidzemes piekrastē pastiprinoties brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra teritorijas lielākajā daļā būs 0...-5 grādu robežās, piekrastes tuvumā gan gaisa temperatūra būs pārsvarā pozitīva.
Arī Rīgā naktī debesis palaikam aizklās mākoņi, kas rīta pusē varētu atnest nelielu lietu un slapju sniegu. Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidrietumu, dienvidu vējam, minimālā gaisa temperatūra būs ap 0.
Dienā rietumu un centrālajos rajonos palaikam gaidāmi nokršņi - lietus, vietām arī slapjš sniegs un sniegs. Dienā gaidāms lēns vējš, piekrastē - lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaisa temperatūra svētdien sasniegs 0...+4 grādus, vietām piekrastē +5...+6 grādus.