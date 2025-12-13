Eiropā pastiprina noteikumus: par šķietami nevainīgu rīcību var sodīt ar 1000 eiro naudas sodu
Baloži jau sen pieraduši dzīvot blakus cilvēkiem un lieliski jūtas lielpilsētās. Daudzi, vadoties no žēlsirdības, tos baro, taču šāda rīcība nodara vairāk kaitējuma nekā labuma. Dažās Eiropas valstīs par to pat paredzēti sodi.
Baložu barošana Venēcijā ir aizliegta, ziņo "Express". Policija var sodīt pārkāpējus ar naudas sodu līdz 500 eiro. Neskatoties uz to, slavenajā Sanmarko laukumā dažkārt sastopami putnu barības pārdevēji, taču šāda tirdzniecība arī tiek uzskatīta par nelikumīgu.
Ierobežojumi ieviesti pēc daudzajām vietējo iedzīvotāju sūdzībām par lielu ekskrementu daudzumu. Iespējams, noteikumus pastiprinās līdz 2026. gadam, kad Itālijā notiks Olimpiskās spēles, un tūristu plūsma Venēcijā pieaugs.
Baložu barošana ir aizliegta arī Vācijā. Daudzās pilsētās, tostarp Minhenē un Bonnā, darbojas attiecīgs aizliegums. Ja cilvēku noķers, barojot putnus, viņam draud naudas sods līdz 1000 eiro.
Vīnē attiecīgos likumus pieņēma vēl 2014. gadā, norāda "Independent". Līdzīgi ierobežojumi darbojas arī Londonā, Parīzē, Ženēvā un vairākās citās apdzīvotās vietās. Tāpēc tūristiem Eiropā ieteicams atturēties no vēlmes putniem bērt ēdienu.
Kāpēc ieviests naudas sods par baložu barošanu
Baložus nevajadzētu barot, jo tas traucē ekoloģisko līdzsvaru. Pārmērīga barība izraisa šo putnu populācijas strauju pieaugumu, viņi izspiež citus sugu pārstāvjus no pilsētām un atstāj daudz ekskrementu uz ēkām. Turklāt baloži ir daudzu cilvēkam bīstamu slimību pārnēsātāji.
Bonnas pilsētas mājaslapā norādīts vēl viens iemesls, kāpēc Vācijā nevar barot baložus - tas kaitē pašiem putniem: maize un konditorejas izstrādājumi, ko visbiežāk dod garāmgājēji, nav piemēroti putnu barošanai.
Kad barība ir pieejama pastāvīgi, putni dzemdē pēcnācējus visu gadu, un gandrīz katrs mazulis izdzīvo līdz pilngadībai - dabiskā atlase šajā gadījumā praktiski nedarbojas. Normālos apstākļos daļa pēcnācēju mirst, kas palīdz saglabāt veselīgu populāciju.