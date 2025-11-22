Neskatoties uz ziemīgo laiku, Strādnieku šķērsielā Ludzā turpinās būvdarbi
Strādnieku šķērsielā Ludzā darbi turpinās pēc plāna, neskatoties uz to, ka ziema jau pie durvīm. Pabeigta apgaismojuma tīklu izbūve, notiek zemes darbi un šogad tiks uzstādīti jauni balsti, gaismekļi un veikts atbalsta sienas remonts ar gabioniem. Bruģēšanu ielai un gājēju celiņam paredzēts veikt nākamgad, lai uzlabotu drošību un apkārtējās vides kvalitāti.
Strādnieku šķērsielā darbi turpinās atbilstoši plānotajam, informē Ludzas novada pašvaldība. Šobrīd notiek zemes darbi, lai sagatavotu pamatu ielas un gājēju celiņa bruģēšanai. Šogad paredzēts uzstādīt jaunos apgaismojuma balstus un gaismekļus, pabeigt zemes darbus, kā arī veikt atbalsta sienas remontdarbus un gar sienu izvietot gabionus, kas uzlabos gan vizuālo izskatu, gan konstrukcijas stabilitāti.
Plānots izbūvēt arī gājēju celiņu, kas no brauktuves tiks atdalīts ar atšķirīga krāsas toņa bruģa rakstu. Bruģēšanas darbi gan ielai, gan gājēju celiņam tiks veikti nākamgad, savukārt šogad tiek sagatavota nepieciešamā pamatne.
Ludzas novada pašvaldība atvainojas par neērtībām, kas saistītas ar būvdarbiem, un aicina iedzīvotājus uz sapratni un iecietību. Kad projekts būs pabeigts, iela un gājēju celiņš būs droši un ērti izmantojami, būtiski uzlabojot apkārtējās vides kvalitāti.