Ludzā reorganizēs divas vidusskolas: no 2026. gada rudens būs pavisam jauna mācību iestāde
Ludzas novada pašvaldības deputāti vienbalsīgi pieņēmuši lēmumu reorganizēt Ludzas pilsētas vidusskolu un Ludzas 2. vidusskolu, veidojot jaunu izglītības iestādi – Ludzas vidusskolu.
Pašreizējā situācija ir tāda, ka Ludzas pilsētas vidusskolā 2025./2026.mācību gadā izglītību iegūst 495 izglītojamie, no tiem vidusskolas posmā – 90 (informācija uz 01.09.2025.)
Ludzas 2.vidusskolā 2025./2026.mācību gadā izglītību iegūst 412 izglītojamie, no tiem vidusskolas posmā, ieskaitot neklātienes programmu, 125 (informācija uz 01.09.2025.).
Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi jaunu pedagogu darba samaksas finansēšanas modeli “Programma skolā”, kas nosaka skaidrus kritērijus skolēnu skaitam, lai saņemtu pilnu valsts finansējumu pedagogu algām. Kritēriji nosaka, ka Ludzas pilsētā jābūt vismaz 120 skolēniem vidusskolas posmā, bet pamatskolas katrā klašu grupā (1.-3.,4.-6. un 7.-9.) – vismaz 60 skolēniem. Vidusskolas posmā šie rādītāji Ludzā vairs nav ilgtspējīgi, tāpēc skolu apvienošana ir nepieciešams solis, lai saglabātu finansējumu pedagogu atalgojumam, informē Ludzas novada pašvaldībā.
Skolu apvienošana ir ceļš uz mūsdienīgu, efektīvu un kvalitatīvu izglītību Ludzas novadā. Tā ir iespēja veidot spēcīgu, vienotu skolu, kur skolēni gūst zināšanas, skolotāji – atbalstu, bet pilsēta – ilgtspējīgu izglītības sistēmu.
Pirms domes sēdes ar abu skolu pedagogiem un iestāžu padomju pārstāvjiem notika sanāksmes, kurās pašvaldības vadība skaidroja reorganizācijas nepieciešamību un gaitu, atbildēja uz jautājumiem, kā arī informēja par plānotajiem mērķiem – nodrošināt kvalitatīvu izglītību un efektīvu resursu izmantošanu.
Jaunā izglītības iestāde pārņems abu reorganizēto skolu izglītības programmas, tiesības, saistības, materiālos un finanšu līdzekļus, kā arī arhīvu un lietvedību.
Pašvaldība informē, ka lēmums tiks nosūtīts saskaņošanai ar Izglītības un zinātnes ministriju. Plānots, ka jaunā iestāde uzsāks darbu 2026. gada 1. augustā.