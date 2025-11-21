Godmanis kritizē politiķus: apsaukāšana par ‘kremliniem’ - tas jau ir zemās politikas līmenis
“Nedrīkst pāriet personīgos apvainojumos, personīgās rupjībās, no kurienes nav atpakaļceļa” – tā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum”, runājot par valsti, naudu un politiķu atbildību, teic bijušais Ministru prezidents Ivars Godmanis.
Atsaucot atmiņā partijas, kuras Latvijā bijušas pie varas ilgāku laiku, Godmanis min “Latvijas ceļu”, tai sekojošo “Tautas partiju” un tagad valdošo “Jauno vienotību”. Un piebilst: “Ja kāds ilgi ir pie varas, rodas varas nogurums. Un nogurst ne tikai opozīcija, bet arī sabiedrība, jo visu laiku nepieciešami uzlabojumi,” stāsta Godmanis.
Lai noturētos pie varas, tiekot izmantoti dažādi gājieni, kā piemēram, sevis slavēšana un pozicionēšana kā labajiem, bet citu apsaukāšana par “kremliniem”, kas, kā uzskata Godmanis, pielīdzināms sitienam zem jostas vietas.
Turpinot par politikas aizkulisēm, bijušais premjers pievēršas opozīcijai un skaidro, kas savukārt notiek, ja kāda partija ilgstoši ir opozīcijā un nenokļūst līdz valdības galdam. Un tad, pēc Godmaņa teiktā, agri vai vēlu, kā to apliecina Latvijas politikas vēsture, partija de facto sairst.
“Nav iespējams visu laiku sēdēt opozīcijā, jo ir viena nelaime: esot visu laiku lielā brāļa, kurš ir vadošais spēks, ēnā un kopā airējot, bet nespējot izcelties, šīm partijām ir samērā maz šanses vēlēšanās. Un tad sākas izmisīga cīņa, kā sevi iezīmēt. Un šī cīņa ir ļoti riskanta.” Bet šajā cīņā jāievēro kāds noteikums: “Nedrīkst pāriet personīgos apvainojumos, personīgās rupjībās, no kurienes nav atpakaļceļa.”