Ģenerālprokurors par Zolitūdes traģēdiju: otrs tāds datums nekad nedrīkst atkārtoties
“Prokuratūra joprojām ir apņēmības pilna cīnīties līdz galam tiesā, lietas iztiesāšana nav pabeigta, un arī prokuratūra tic taisnīgumam šajā lietā,” pieminot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdes traģēdijā bojāgājušos un izsakot līdzjūtību tuviniekiem, TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” teic jaunais ģenerālprokurors Armīns Meisters.
“Šis ir viens no melnajiem datumiem Latvijas kalendārā, kurš tāds arī paliks un cerams, ka otra tāda nākotnē nebūs,” tā Meisters.
“Prokuratūra, protams, jūt atbildību par to, ka lietas iztiesāšana nav pabeigta un cietušajiem ir tiesības zināt, kas ir vainojams šajā traģēdijā un kāds sods par to pienākas, lai gan manā izpratnē šis sods nekad nevar būt samērīgs, ņemot vērā bojāgājušo skaitu un to cilvēku skaitu, kas šajā nelaimē ir cietuši. Bet prokuratūra joprojām ir apņēmības pilna cīnīties līdz galam tiesā, un arī prokuratūra tic taisnīgumam šajā lietā.”
Uz jautājumu, kas kavē lietas izskatīšanu un ātrāku tās virzību, ģenerālprokurors norāda, ka šīs lietas iztiesāšana ir sarežģīta un apjoms – īpaši liels. “Ja atceramies – pirmās instances tiesas spriedums bija vairāk nekā 1000 lappušu garš, es pat nezinu Latvijas vēsturē nevienu tādu krimināllietu. Ir jāiziet šī tiesvedības kārtība. Redzams, ka lieta ir atgriezusies pārskatīšanā apelācijas instancē atkārtoti. Protams, mēs vienmēr gribam ātrāku rezultātu, bet ir elementāras prasības, kas ir jāizpilda, tāda ir tiesvedības kārtība Latvijā. Es neredzu īpašus bremzējošos faktorus, ļaunprātība tā nav,” stingri nosaka ģenerālprokurors.
Sprieduma nolasīšana Zolitūdes traģēdijas krimināllietā
2013. gada 21. novembrī, Zolitūdē sabrūkot lielveikalam "Maxima", dzīvību zaudēja 54 cilvēki, bet vairāki desmiti guva smagus ievainojumus.
Būveksperti secināja, ka traģēdija notika, jo bija nepareizi aprēķinātas jumta konstrukciju slodzes, tādēļ tas iegruva
Prokuratūra sākotnēji deviņām personām apsūdzības uzrādīja par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, nonāvēšanu aiz neuzmanības un darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu.