Zemkopības ministrs Krauze aicina atbalstīt reģionus, citādi valdībai var pienākt beigas
Ja reģioni netiks atbalstīti, tas var nozīmēt valdības galu, aģentūrai LETA teica Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētājs Armands Krauze, norādot, ka pirmdien, 24. novembrī, jautājums par reģionālajiem pārvadājumiem tiks pārrunāts valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. ZZS piektdien sasaukusi valdes ārkārtas sēdi par politisko situāciju.
Krauze norādīja, ka pirmdien koalīcijas partiju sadarbības sanāksmē paredzēta saruna ar premjeri Eviku Siliņu (JV), un galvenais jautājums būs saistīts ar reģionālajiem pārvadājumiem. Viņš uzsvēra, ka šie pārvadājumi ir būtiski, lai cilvēki varētu nokļūt uz darbu, slimnīcām un skolām.
Pēc Krauzes teiktā, lai gan ar ZZS balsīm satiksmes ministrs Atis Švinka (P) palika amatā, viņš ir iesniedzis priekšlikumus reģionālajiem pārvadājumiem bez reāla finansējuma. Savukārt projektam "Rail Baltica", "lai būvētu jaunus stabus Daugavā", finansējums ir atrasts. Krauze uzskata, ka tas ir pilnīgi nepieņemami - reģionos samazināt pārvadājumus, kamēr šādiem projektiem nauda tiek atrasta.
Viņš norādīja, ka šāda rīcība ir viltus gājiens - iesniegt priekšlikumu bez seguma, kamēr "Rail Baltica" "stabiem līdzekļi ir". Krauze pauda, ka šāda politika, kā arī "Progresīvo" partijas rīcība, kas faktiski pārstāv Rīgas intereses, destabilizē valdību. ZZS nekad nepiekritīs situācijai, kurā reģionos cilvēki tiek atstāti bez sabiedriskā transporta, akcentēja Krauze.
Viņš uzsvēra, ka "Progresīvie" šobrīd torpedē valdību ar šādiem priekšlikumiem un neatbalsta reģionus. Ja šāda pieeja turpināsies un reģioni netiks atbalstīti, tas var nozīmēt valdības galu, brīdināja koalīcijas politiķis.
Vaicāts, vai ZZS varētu Saeimā rosināt uzticības balsojumu premjerei, Krauze sacīja, ka pašlaik šāds jautājums netiek apspriests.
Iepriekš ziņots, ka ceturtdienas Saeimas sēdē notika uzticības balsojums satiksmes ministram Švinkam, divi no ZZS deputātiem - Uldis Augulis un Jānis Vucāns -ministra demisiju atbalstīja.
Koalīcijas līgumā gan ir teikts, ka sadarbības partneru frakcijas un pie frakcijām piederošie deputāti neierosina un neatbalsta Saeimas lēmumprojektu par neuzticības izteikšanu Ministru kabinetam, Ministru prezidentam vai kādam no ministriem.
Augulis, aģentūrai LETA skaidrojot savu balsojumu Saeimā, iepriekš norādīja, ka ministrs, tiekoties ar frakciju un uzstājoties Saeimā, nav piedāvājis pārliecinošu risinājumu nākamajam gadam, tikai cerību uz Finanšu ministrijas palīdzību. Sarunas ar pašvaldībām nav notikušas, un pašvaldību vadītāji gatavo vēstuli Saeimai, Ministru prezidentei un komisijām, uzsverot, ka tik straujš reisu samazinājums nav pieļaujams.
Augulis arī kritizēja idejas par jaunu uzņēmumu izveidi Autotransporta direkcijas paspārnē un par "transportu pēc pieprasījuma", jo šiem plāniem trūkstot seguma un pamatojuma.
Viņš pauda uzskatu, ka ministrs nepārvalda nozari, un tuvākajā laikā paredzētas tikšanās ar pārvadātājiem un arodbiedrību, lai situāciju izvērtētu precīzāk.
Tikmēr "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs pauda viedokli, ka tas ir saistīts "tikai un vienīgi ar jautājumu par Ventspils ostas parādiem". "Tas apliecina, ka mūsu partijas un ministra principiālā nostāja pret šauru interešu lobēšanu ir neērta," pauda deputāts.
"Fakts, ka divi koalīcijas deputāti atbalstīja ministra demisiju, norāda uz to, cik neprognozējama ir kļuvusi koalīcija. Šajā kontekstā jāpiezīmē, ka, ja Saeimā būtu balsojums par zemkopības ministra Armanda Krauzes (ZZS) demisiju, tad "Progresīvo" frakcijas balsojumu es šobrīd vairs nevaru prognozēt," teica Šuvajevs.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), atbildot uz jautājumu, vai šāds balsojums nav koalīcijas līguma pārkāpums, ceturtdien norādīja, ka ZZS deputātu lēmums atbalstīt Švinkas demisijas pieprasījumu ir "koalīcijas partneru savstarpējās sadarbības jautājums".
Uzrunājot deputātus, Švinka norādīja, ka sabiedriskā transporta jautājums ir saņemts mantojumā no iepriekšējiem ministriem - Tāļa Linkaita un Jāņa Vitenberga (NA).
Viņš aicina pārvadātājus, kuri nespēj pildīt līgumus, vienoties par to pārtraukšanu, lai Autotransporta direkcija (ATD) varētu izsludināt jaunus iepirkumus ar labākiem nosacījumiem un šoferu atalgojumu. Sabiedrībai nepieciešami pārvadātāji, kas nodrošina drošu un kvalitatīvu pakalpojumu, uzsvēra ministrs.
Švinka uzsvēra, ka kilometra cena ir noteikta brīvas konkurences apstākļos, nevis valsts regulēta, tāpēc ministrs nevar to mainīt. Viņš plāno izsludināt jaunus iepirkumus, kas atbilst šodienas tirgus situācijai, meklēt tiesisku regulējumu zaudējumu kompensēšanai, sākt digitalizāciju, izstrādāt komercmaršrutu un reģionālā transporta stratēģijas, kā arī ieviest "transportu pēc pieprasījuma" Sociālā klimata fonda ietvaros.