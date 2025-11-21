Augulis: Švinka nespēj pārvaldīt satiksmes nozari un viņam jāatkāpjas no amata
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) nespēj pārvaldīt satiksmes nozari un viņam ir jāatkāpjas no amata, uzskata Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) valdes priekšsēdētāja vietnieks, Saeimas deputāts Uldis Augulis.
Politiķis paziņojumā presei norāda, ka problēmas skar visu satiksmes nozari, ne tikai sabiedrisko transportu. "Rail Baltica" projekts ir kļuvis par haotisku un neskaidru procesu, bet lidsabiedrībai "airBaltic" drīzumā atkal prasīs milzīgu valsts atbalstu bez garantijas par rezultātu, akcentē politiķis.
Reģionos sabiedriskā transporta samazinājums būs daudz lielāks par publiski minēto - Vidzemē 23,6%, Madonas novadā ap 30%, bet Ogres un Aizkraukles maršrutos pat par 53%, norāda Augulis, uzsverot, ka tas būtiski ierobežos iedzīvotāju iespējas nokļūt pie ārsta, skolā un darbā. Ministrija nav piedāvājusi konkrētus risinājumus, sarunas ar pašvaldībām nav notikušas, bet ideja par jaunu uzņēmumu un "transportu pēc pieprasījuma" ir bez finanšu seguma, uzskata deputāts.
Politiķis norāda, ka satiksmes ministram ir jāuzņemas atbildība un jāatkāpjas, jo nozarei nepieciešama kompetenta, nevis haotiska vadība.
Ceturtdienas Saeimas sēdē notika uzticības balsojums Švinkam (P), divi no ZZS deputātiem - Augulis un Jānis Vucāns - ministra demisiju atbalstīja.
Koalīcijas līgumā gan ir teikts, ka sadarbības partneru frakcijas un pie frakcijām piederošie deputāti neierosina un neatbalsta Saeimas lēmumprojektu par neuzticības izteikšanu Ministru kabinetam, Ministru prezidentam vai kādam no ministriem.
Tikmēr "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs pauda viedokli, ka tas ir saistīts "tikai un vienīgi ar jautājumu par Ventspils ostas parādiem". "Tas apliecina, ka mūsu partijas un ministra principiālā nostāja pret šauru interešu lobēšanu ir neērta," pauda deputāts.
"Fakts, ka divi koalīcijas deputāti atbalstīja ministra demisiju, norāda uz to, cik neprognozējama ir kļuvusi koalīcija. Šajā kontekstā jāpiezīmē, ka, ja Saeimā būtu balsojums par zemkopības ministra Armanda Krauzes (ZZS) demisiju, tad "Progresīvo" frakcijas balsojumu es šobrīd vairs nevaru prognozēt," teica Šuvajevs.
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV), atbildot uz jautājumu, vai šāds balsojums nav koalīcijas līguma pārkāpums, ceturtdien norādīja, ka ZZS deputātu lēmums atbalstīt Švinkas demisijas pieprasījumu ir "koalīcijas partneru savstarpējās sadarbības jautājums".
Uzrunājot deputātus, Švinka norādīja, ka sabiedriskā transporta jautājums ir saņemts mantojumā no iepriekšējiem ministriem - Tāļa Linkaita un Jāņa Vitenberga (NA).
Viņš aicina pārvadātājus, kuri nespēj pildīt līgumus, vienoties par to pārtraukšanu, lai Autotransporta direkcija (ATD) varētu izsludināt jaunus iepirkumus ar labākiem nosacījumiem un šoferu atalgojumu. Sabiedrībai nepieciešami pārvadātāji, kas nodrošina drošu un kvalitatīvu pakalpojumu, uzsvēra ministrs.
Švinka uzsvēra, ka kilometra cena ir noteikta brīvas konkurences apstākļos, nevis valsts regulēta, tāpēc ministrs nevar to mainīt. Viņš plāno izsludināt jaunus iepirkumus, kas atbilst šodienas tirgus situācijai, meklēt tiesisku regulējumu zaudējumu kompensēšanai, sākt digitalizāciju, izstrādāt komercmaršrutu un reģionālā transporta stratēģijas, kā arī ieviest "transportu pēc pieprasījuma" Sociālā klimata fonda ietvaros.