Bezvēsts pazudušais Jevgēnijs Vorobjovs māsai pa tālruni esot sacījis, ka drīz būs mājās
Jau trīs dienas izmisīgi tiek meklēts bezvēsts pazudušais, 1962. gadā dzimušais Jevgēnijs Vorobjovs.
Sākotnēji tika ziņots, ka vīrietis šī gada 9. novembrī devās no Jaunmārupes uz Jūrmalu pie radiniekiem, un pazuda bez vēsts. Bet nu informācija papildināta ar to, ka vīrietis pēdējo reizi manīts Jūrmalā, Nometņu ielas apkārtnē. Viņam bija paredzēts ar autobusu doties no Kauguriem uz Rīgu, bet pēc tam uz Jaunmārupi, tomēr galamērķi vīrietis tā arī nesasniedza
“Pulksten 17.40 es ar viņu sazvanījos, viņš teica: “Es jau eju”. Es sapratu, ka viņš iet uz māju… Un, protams, es kādas 40 minūtes par to nedomāju. Tad sapratu, ka pēc laika viņam jābūt mājās, un sāku zvanīt, bet telefons laikam izlādējās,” raidījumam "Degpunktā" norāda Jevgeņija māsa Tatjana. Viņa atklāj, ka ar savu vīru apbraukājusi tuvāko apkaimi, taču no brāļa nav bijis ne miņas.
Tiek pieļauts, ka senioram palicis slikti ar veselību, jo viņam ir cukura diabēts. “Tas laiks, ko mēs pazaudējam, ļoti, ļoti uztrauc,” norāda biedrības "Gaismas stars" pārstāve.
Pazīmes: augums ap 165 cm, vidējas miesas būves. Pēdējo reizi, kad Jevgēnijs tika manīts, viņš bija ģērbies tumši zaļā (haki) virsjakā, melnā cepurē ar nagu un "ausīm", melnās biksēs un melnos zābakos. Līdzi bija balts polietilēna maisiņš, kurā atradās oranžas krāsas atstarojoša veste, iespējams, tā var būt arī uzvilkta. Vīrietim, iespējams, ir veselības problēmas, viņš pārvietojas lēnā gaitā un ir noslēgts.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 67086678 vai 112!