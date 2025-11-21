Rīgā plāno aizliegt Jaungada naktī šaut salūtu pēc Maskavas laika
Pēc Rīgas vicemēra Edvarda Ratnieka iniciatīvas šobrīd domē tiek virzīts saistošo noteikumu projekts, kas paredz Jaungada naktī Rīgā atļaut uguņošanu uz stundu - tikai laika posmā no pusnakts līdz vieniem naktī.
“Noteikumus plānots pieņemt jau nākamajā domes sēdē. Rīgā beidzot ir panākts politisks atbalsts aizliegt uguņošanu un pirotehnikas lietošanu Maskavas un Putina jaungada atbalstam, kas katru gadu tiek plaši atzīmēts Rīgas apkaimēs. Visi, kas vēlas svinēt jaungadu pēc savas cariskās tēvzemes laika, lūdzu – austrumu robeža viņiem ir vaļā, bet Rīgai šajā jautājumā ir skaidri jāpauž sava latviskā nostāja un solidarizēšanās ar Ukrainu,” norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komiteja, lai netraucētu iedzīvotāju naktsmieru, šonedēļ atbalstīja saistošos noteikumus, kas paredz pirotehnikas aizliegumu naktīs – no 1.jūnija līdz 31.augustam no pulksten 23:00 – 7:00, bet no 1.septembra līdz 31.maijam no pulksten 22:00 līdz 7:00 – ar izņēmumu Jaungada naktī no pulksten 0:00 līdz 1:00. Pirotehnikas lietošanas aizliegums neattieksies uz publiskiem pasākumiem, kas saskaņoti Rīgas domē. Noteikumus vēl jāpieņem domes sēdē.
“Visus šos gadus tā ir bijusi politiska izšķiršanās atļaut vai neatļaut uguņošanu pēc Maskavas laika. Šobrīd mēs paužam stingru nostāju, ka šī tradīcija Rīgā ir jālauž un ejam raitā virzienā, lai aizliegums stātos spēkā vēl šogad,” norāda Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš.
Par noteikumu pārkāpumu paredzēts administratīvai sods – līdz 350 eiro fiziskām personām un līdz 1400 eiro juridiskām personām.
Plānots, ka Rīgas pašvaldības policija Jaungada naktī pastiprināti uzraudzīs pirotehnikas lietošanu.