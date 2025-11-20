Savā dzimšanas dienā mūžībā devies latviešu mūziķis Jānis Amantovs
2025. gada 19. novembrī, savā 46. dzimšanas dienā, mūžībā devies džeza mūziķis Jānis Amantovs, par to paziņojis viņa dvīņubrālis sociālajā tīklā "Facebook".
"Viņa nāves apstākļi nav skaidri. Konstatēts asins izplūdums smadzenēs, iespējams, kritiena rezultātā ielauzta galvas kausa pamatne. Tēvs viņu atrada bez samaņas gulošu uz grīdas, savās lauku mājās 14. novembra vakarā. Slimnīcā viņu pieslēdza pie mākslīgās elpināšanas, iestājusies smadzeņu nāve. Šorīt pl.9.00 viņa sirds pārstāja pukstēt. Jānis ir miris," raksta Jāņa brālis.
Par bēru datumu tiks ziņots vēlāk.
Amantovs bija talantīgs džeza mūziķis un profesionāls nošu rakstītājs. Viņš studēja Klaipēdas Universitātes Mākslas fakultātē un muzicēja Ziemeļnorvēģijā Sortlandē. Jānis piedalījies starptautiskos festivālos Lietuvā, Norvēģijā un Somijā, kā arī sadarbojies ar dažādiem mūziķiem Latvijā un Lietuvā, piedaloties ierakstu sesijās vairākās valstīs.