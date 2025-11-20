Latvijas Universitātes fonds uzsāk pētniecības stipendiju programmu sadarbībā ar Rietumu Banku
Latvijas Universitātes (LU) fonds kopā ar LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultāti un LU Banku augstskolu iedibina jaunu ilgtermiņa pētniecības stipendiju programmu “Rietumu Bankas stipendija”.
Projekta ietvaros tiks atbalstīti izcilākie maģistra līmeņa pētnieciskie darbi Latvijas ekonomikai nozīmīgās, pielietojamās un sabiedrību uzrunājošās tēmās.
Projekts tiek īstenots sadarbība ar Rietumu Banku, kura ir piešķīrusi tam finansējumu 20 tūkstošus eiro apmērā. Šis finansējums nodrošinās atbalstu ne tikai maģistrantūras studentiem ekonomikas, finanšu un grāmatvedības jomās, bet arī viņu darbu vadītājiem.
Kā norāda LU fonda vadītāja Zaiga Pūce: „Šī sadarbība apliecina, ka Latvijas Universitātes akadēmiskais pienesums industrijai tiek novērtēts. Atbalsts talantīgākajiem studentiem vēl studiju laikā ir būtisks – tas ne tikai sekmē izpratni par industrijas vajadzībām, bet arī veicina zinātnes izcilību. Kad savas jomas nozīmīgākie spēlētāji apvieno spēkus, tiek stiprināta zinātne un celta Latvijas labklājība.”
Sadarbības projekta mērķis ir stiprināt saikni starp akadēmisko vidi, uzņēmējdarbību un sabiedrības interesēm ilgtermiņā. Programma paredz pēc pētniecisko darbu gala aizstāvēšanas līdz pieciem studentiem izmaksāt stipendijas 5000 eiro apmērā, kā arī 1000 eiro darbu vadītājiem.
Rietumu Bankas valdes priekšsēdētāja Jeļena Buraja uzsver: “Latvijas tautsaimniecības izaugsmei ir būtiski veidot mūsdienīgu izglītības sistēmu, kurai ir cieša saikne ar reālo ekonomiku. Šis fokuss kļūs arvien svarīgāks, jo biznesa vide turpinās mainīties gan tehnoloģiju, gan globalizācijas un kopējās sabiedrības attīstības ietekmē. Esmu pārliecināta, ka ieguldījumi nākotnes ekspektācijām atbilstošā izglītībā ir stabils pamats, kas nodrošinās Latvijas konkurētspēju un palīdzēs ierindoties starp Eiropas attīstītākajam valstīm. Mūsu kopējais projekts ar Latvijas Universitāti un LU fondu ir viens no soļiem šajā virzienā”.
Stipendijai varēs pieteikties LU Ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes Ekonomikas, Finanšu ekonomikas un LU Banku augstskolas Finanšu vadības, Finanšu un risku vadības, Inovatīvās uzņēmējdarbības, Starptautiskās finanses un banku darbības, Uzņēmējdarbības vadīšanas programmu studenti.
Par LU fondu:
LU fonds dibināts 2005. gadā ar mērķi veicināt sadarbību ar LU esošajiem un potenciālajiem mecenātiem un sadarbības partneriem. LU fonds izveidots, lai piesaistītu finansējumu un sniegtu atbalstu izcilākajiem LU studentiem, pētniekiem, viņu vadītajiem projektiem un pētījumiem, veicinātu modernas mācību vides izveidi, kā arī nodrošinātu Latvijas Universitātes ēku būvi un rekonstrukciju. Investējot Latvijas nākotnē, LU fonds strādā, lai stiprinātu Universitātes saikni ar sabiedrību un veicinātu ilgtspējīgu, konkurētspējīgu akadēmiskās vides attīstību Latvijā.
Par Rietumu Banku:
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c. Daudzu gadu garumā Rietumu Banka atbalsta projektus kultūras, izglītības, zinātnes jomā, sadarbojas ar muzejiem, sniedz atbalstu bērniem un jauniešiem, medicīnai, sportam, finansē sociālos projektus.