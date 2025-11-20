Ogres novads Latvijas dzimšanas dienā godina savus izcilākos cilvēkus
18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā, Lielvārdes Kultūras namā patriotiskā svētku gaisotnē norisinājās svinīgs pasākums, kurā tika godināti Ogres novada pašvaldības augstāko apbalvojumu – “Ogres novada Goda pilsonis” un “Ogres novada Gada cilvēks” – ieguvēji, kā arī pašvaldības piešķirto Atzinības un Pateicības rakstu saņēmēji.
Kā informē Ogres novada pašvaldība, viņiem tika teikts paldies par nozīmīgu ieguldījumu un īpašiem nopelniem Ogres novada labā, par to, ka ar saviem darbiem viņi stiprinājuši novada kopību, veicinājuši kultūras, izglītības, sporta un sabiedriskās dzīves attīstību vai vienkārši bijuši līdzās tur, kur vajadzīgas rūpes un cilvēcība.
“Latvija viena pati neko nevar panākt – ir vajadzīgi cilvēki, kas negaida, kad kāds cits kaut ko sakārtos viņu vietā, bet paši pieceļas un pasaka: “Es to izdarīšu!” Šie cilvēki šodien ir šeit. Pateicoties viņu mīlestībai pret to, ko viņi dara, gan mūsu valsts, gan mēs paši kļūstam labāki,” savā svētku uzrunā pauda Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Krauja. “Paldies jums par to, ka jūs esat un ka jūs darāt! Caur jums, caur jūsu darbu Latvija ir dzīva un būs dzīva!”
Svinīgā pasākuma gaitā uz skatuves tika aicināti Ogres novada pašvaldības piešķirto apbalvojumu saņēmēji.
Ogres novada pašvaldība pasniedza Pateicības rakstus:
- Ingrīdai Eglītei — par Lauberes kultūras dzīves saglabāšanu, kopšanu un attīstīšanu.
– Dacei Rempei — par nozīmīgu devumu Ikšķiles bibliotēkas izaugsmei un pilnveidei.
– Lienei Vaskānei — par pašaizliedzīgu, iedvesmojošu darbu sabiedrības labā, iedibinot tradīciju, kas Ziemassvētku gaidās ik gadu dāvā prieku un cerību simtiem bērnu un senioru.
– Artim Galejam — par iniciatīvu un pastāvīgu atbalstu Ziemassvētku labdarības akcijām, senioriem dāvājot zemnieku saimniecības “Sprīdīši” sarūpēto produkciju.
Pašvaldība piešķīra Atzinības rakstus.
– Silvija Velberga — par daudzu gadu atbildīgu, profesionālu darbu Ogres novada pašvaldībā: budžeta plānošanas un finanšu pārvaldības vadību, kas stiprināja stabilitāti un virzīja novadu uz ilgtspēju.
– Māra Rūtiņa — par ilggadēju, godprātīgu dienestu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, veidojot sabiedrības uzticību valsts pārvaldei un modernu, iedzīvotājiem draudzīgu profesionālo vidi.
Atzinību saņēma arī:
– Dace Krūze — par nesavtīgu, ilgstošu darbu veselības aprūpē, gādājot par cilvēku veselību un smaidu.
– Ināra Klintsone — par ilggadēju sabiedrisko darbu un palīdzību grūtībās nonākušajiem, darbojoties labdarības biedrībā “Baltā dūja”, kā arī par aktīvu līdzdalību Ogres kultūras dzīvē un kopienas stiprināšanā.
Vērtējot iepriekšējā gadā sasniegto, par nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā un atpazīstamības veidošanā vairākiem Ogres novadniekiem piešķirts apbalvojums “Ogres novada Gada cilvēks”:
- Ieva Mora — mūziķe, vokālā pedagoģe un “Latvijas Koncertu” sabiedrisko attiecību speciāliste, cieši saistīta ar Ogres teātri un novada kultūras dzīvi. Kopš 2022. gada I. Mora devusi jaunu elpu teātra muzikālajam ceļam, palīdzot aktieriem atklāt balsi un drosmi mūzikā. Viņas vadībā tapuši spilgti projekti, tostarp “Teātra karuselis” un “Gribas viegli”, kas kļuvuši par neatņemamu Ogres kultūras dzīves daļu. Ar siltumu un precizitāti viņa iedvesmo citus — palīdz ne tikai iemācīties dziedāt, bet arī noticēt savam talantam.
- Inese Gruznova – Ogres Kalna pamatskolas datorikas un interešu izglītības skolotāja, kas ar darbu un iniciatīvu veido vidi, kur bērni mācās un atklāj radošumu. Šogad īstenoti vairāki projekti, kas cēluši novada atpazīstamību Latvijā: viņas vadītais LEGO pulciņš guvis godalgotas vietas novada konkursos, Ogresgala pamatskolā izveidotā LEGO siena kļuvusi par radošu telpu, bet kopā ar skolēniem radītā pasaka “Drošulis” publicēta CSDD mājaslapā un sociālajos tīklos. Skolotājas vadībā bērni ieguvuši 1. vietu konkursā “Mana novada garša” un specbalvu Aizsardzības ministrijas konkursā, apmeklējot Latvijas Jūras spēkus. I. Gruznova aktīvi iesaistās sabiedriskos projektos, dalās pieredzē darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, ar iniciatīvu un neatlaidību iedvesmojot kolēģus un skolēnus.
- Elīna Klāsone – Ogres novada Kultūras centra kultūras metodiķe, kas ar profesionalitāti un atbildību vadīja novada dalību XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. No novada piedalījās 78 kolektīvi ar 1600+ dalībniekiem, un E. Klāsone bija galvenā koordinatore — saikne starp svētku organizatoriem un kolektīvu vadītājiem. Viņa vadīja loģistiku, informācijas apriti un risināja neskaidros jautājumus. Ieguldījums augstu novērtēts kolēģu un nozares vidū. Apbalvojums piešķirts par profesionālu un atbildīgu koordinēšanu valsts mēroga pasākumā.
- Atvars Lakstīgala – Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktors, diriģents un pedagogs, spilgta personība Ogrē, Latvijā un pasaulē. Viņa vadītais pūtēju orķestris “Melodija” regulāri gūst panākumus, šogad XIII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos izcīnot 1. vietu un lielo balvu, apliecinot novada muzikālo spēku. A. Lakstīgala māca bērniem ne vien mūziku, bet arī sadzirdēt, strādāt komandā un noticēt sev; audzēkņi turpina mācības profesionālās skolās un augstskolās, daudzi absolventi atgriežas orķestrī. Viņš veido ciklu “Muzikālās personības”, Ogrē aicinot izcilus Latvijas mūziķus, un aktīvi atbalsta Ukrainu, organizējot instrumentu ziedojumus un personīgi tos nogādājot skolām. Apbalvojums piešķirts par izcilu ieguldījumu kultūrā un izglītībā, par spēju iedvesmot un vienot.
Augstāko Ogres novada apbalvojumu “Ogres novada Goda pilsonis” saņēma:
- Rasma Vērpēja – Madlienas evaņģēliski luteriskās draudzes priekšniece un biedrības “Sisegale” valdes locekle, ar mūža darbu, nesavtību un sirdsdegsmi kļuvusi par Madlienas sirdi un dvēseli. Vairāk nekā 40 gadus skolotāja un audzinātāja, kas palīdzējusi bērniem atrast savu ceļu; audzēkņi viņu atceras kā pacietīgu, taisnīgu un gādīgu skolotāju. Viņas vadībā atdzimusi Madlienas baznīca: atjaunota fasāde, jumts un altāris, sakopts laukums, īstenoti 20+ projekti. Grāmatas “Tilts pāri gadsimtiem – Madliena laiku griežos” autore, gids un vēstures pētniece, kultūras un ticības vērtību sargātāja. Aktīvi darbojusies sabiedrībā — pensionāru biedrībā un Madlienas iedzīvotāju padomē, organizējot labiekārtošanu un kopienas pasākumus.
- Elmārs Pļaviņš – Aizsardzības ministrijas vecākais eksperts starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos, kas iemieso kalpošanas garu, siltumu un nesavtību. Kopš 2014. gada organizē palīdzību Ukrainai, sadarbojoties ar uzņēmējiem un NVO; ar viņa līdzdalību nogādāti auto, tehnika un aprīkojums. Sniedz arī garīgu atbalstu Latvijas karavīriem un ģimenēm, kā arī Ukrainas karavīru tuviniekiem Latvijā. Ikšķiles baptistu draudzes mācītājs, ar mieru un līdzjūtību stiprina cerību. Par ieguldījumu bruņotajos spēkos un sabiedrības saliedēšanā saņēmis divus valsts augstākos apbalvojumus. Dāvā labestību un iedrošinājumu visiem, kam tas vajadzīgs. Apbalvojums par nesavtīgu kalpošanu, drosmi un cilvēcību.
- Ilga Neimane – ilggadēja Ogres Basketbola skolas direktore, kuras vairāk nekā 40 gadu darbs cieši saistīts ar Ogres basketbolu. Ne tikai vadītāja, trenere un padomdevēja, bet arī atbalsts jaunajiem sportistiem un kolēģiem. Viņas vadībā basketbols kļuva par vienu no populārākajiem sporta veidiem novadā; skola devusi izcilus spēlētājus (Kaspars Bērziņš, Rinalds Sirsniņš, Kristaps Dārgais, Mārcis Šteinbergs u.c.). Izveidojusi spēcīgu treneru komandu, kas audzina talantus un attīsta sporta garu. Ar mierīgu prātu, dzelžainu gribu un patiesām rūpēm vienojusi cilvēkus, paaudzes un novadu.
- Kārlis Lišmanis – ilggadējs Lielvārdes Tautas teātra režisors un kultūras darbinieks, teātra sirds un dvēsele, kas ar ticību kultūras spēkam veidojis teātra tēlu. Viņa iestudējumi guvuši atzinību Lielvārdē un ārpus tās; teātris piedalījies skatēs, festivālos un viesizrādēs, nesot Lielvārdes vārdu Latvijas teātra kartē. Nozīmīgs darbs — Ineses Tālmanes “Pumpurs – ceļš uz Lāčplēsi” (pirmizrāde 2023. gada 11. novembrī), tilts starp pagātni un šodienu, izceļot tautas gara spēku un Lielvārdes nozīmi identitātē. Iedibinājis tradīcijas, tostarp Gunāra Priedes festivālu “Pie mums martā”. Lai gan aktīvo režisora darbu noslēdzis, viņa padoms un atbalsts joprojām ir neatņemama radošā procesa daļa.
Svētku norisē bija klāt arī Ogres novada goda cilvēki — jau iepriekš godalgoti par devumu novadam un valstij, saņemot dažādus augsta līmeņa apbalvojumus.
Ar latviskiem un patriotiskiem muzikālajiem priekšnesumiem klātesošos priecēja latviskās dzīvesziņas veicinātāji Aisma un Rihards Valteri, Lielvārdes kultūras namā jauktais koris “Lāčplēsis”, kā arī solisti Beāte Zviedre un Mārtiņš Strods ar pavadošo grupu. Pasākumu vadīja aktieris Gundars Āboliņš.