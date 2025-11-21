VIDEO: vai par gaidīšanu rindā uz riepu maiņu var pienākties sods? Skaidro policija
15. novembrī kāds aculiecinieks Ziepniekkalnā fiksējis garas automašīnu rindas pie riepu centra “RVT” Ziepniekkalna ielā 23a. Tā kā daudzi autovadītāji ziemas riepu maiņu atliek līdz pēdējam brīdim, pie servisa regulāri veidojas transportlīdzekļu uzkrāšanās — nereti arī uz brauktuves. Aculiecinieki norāda, ka šajā posmā “mūžīgi” esot slēgta viena josla Dienvidu tilta būvdarbu dēļ, tādēļ situācija kļūst vēl saspringtāka. Rindas redzamas arī ceļa otra pusē.
Vai tas ir atļauts? Skadrojums no Valsts policijas
Valsts policija norāda, ka satiksmes uzraudzības laikā pievērš uzmanību vietām, kur transportlīdzekļu apstāšanās vai stāvēšana var radīt bīstamību vai traucēt citu satiksmes dalībnieku kustībai. Ja tiek saņemta informācija par šādu situāciju, policija konkrēto vietu pārbauda.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem:
-
apstāšanās ir apturēšana uz laiku līdz 5 minūtēm, ja notiek pasažieru iekāpšana/izkāpšana vai kravas iekraušana/izkraušana;
-
stāvēšana ir ilgāka apturēšana vai apturēšana, kas nav saistīta ar pasažieriem vai kravu.
Tādēļ automašīnas, kas stāv rindā uz riepu maiņu bez aktīvas iekāpšanas/izkāpšanas, visbiežāk tiek uzskatītas par stāvošiem transportlīdzekļiem.
Policija atgādina, ka apstāties un stāvēt aizliegts, ja:
-
attālums starp nepārtraukto ceļa līniju, pretējo brauktuves malu vai sadalošo joslu un transportlīdzekli ir mazāks par 3 metriem;
-
transportlīdzeklis traucē citiem izbraukt, iebraukt vai pārvietoties, tostarp gājējiem.
Tātad — ja pie riepu servisa veidojušās rindas sašaurina brauktuvi mazāk par trim metriem vai traucē satiksmei, šāda stāvēšana nav atļauta.
Pašvaldības policija: sūdzības nav bijušas
Rīgas valstspilsētas pašvaldības policija norāda, ka pēdējo divu gadu laikā par šo konkrēto situāciju nav reģistrēts neviens izsaukums. Tāpat šajā ceļa posmā nav izvietotas aizlieguma zīmes, kas liegtu apstāties vai stāvēt.
Tomēr tas automātiski nenozīmē, ka jebkāda stāvēšana tur ir legāla — spēkā joprojām ir vispārīgie Ceļu satiksmes noteikumi.
Situāciju pastiprina būvdarbi
Ziepniekkalna ielā turpinās Dienvidu tilta ceturtās kārtas būvdarbi, kuru laikā paplašina izbrauktuves un pārbūvē inženiertīklus. Daļa brauktuves ir sašaurināta, tādēļ servisa klientu rindas ātrāk kļūst par šķērsli satiksmei. Projekta ietvaros izbūvēs Jāņa Čakstes gatvi un ar to saistīto infrastruktūru posmā no Valdeķu ielas līdz Ziepniekkalna ielai un posmā no Vienības gatves līdz Valdeķu ielai. Tāpat veiks inženiertīklu būvniecību un pārbūvi, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbus. Realizējot projektu, tiks sakārtots apkārtējo ielu tīkls, nodrošinot ērtu satiksmes plūsmu. Tuvējās dzīvojamajās apkaimēs palielināsies drošība, jo realizējot projektu, samazināsies caurbraucošā auto transporta plūsmu cauri tām. Tāpat projekta realizācija nodrošinās kravas transporta tranzīta satiksmes sakārtošanu Daugavas kreisajā krastā. Darbus plānots pabeigt 2027. gadā.