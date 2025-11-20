Mērsraga skolēni apmeklē Dāniju, lai stiprinātu dzīves prasmes
Mērsraga vidusskolas skolēni atgriežas no NordPlus projekta “Friends of Nature” noslēdzošā brauciena uz Dāniju, kur Hvalsē skolā caur meža tēmu, pilsētu izzināšanu un kopradi stiprināja draudzības, kultūras izpratni un dzīves prasmes. Pieredze viesģimenēs, darbs pie meža stāstu video un ekskursijas Kopenhāgenā un Roskildē deva jaunus iespaidus, pašpārliecību un vēlmi atgriezties.
Laiks rit, un NordPlus projekta „Friends of Nature” (Nr. NPJR-2024/10104) noslēdzies ar skolēnu apmaiņas pēdējo braucienu – šoreiz uz Dāniju. Arī šajā reizē kopā devās septiņi skolēni un divas skolotājas. Skolēni tika izmitināti viesģimenēs, un visiem jau bija iepriekšēja pieredze gan dzīvojot viesģimenē, gan pašiem uzņemot viesus savās mājās.
Dānijā mūs uzņēma Hvalsø skola, kas atrodas nepilnas 40 minūtes braucienā no Kopenhāgenas. Mērsraga vidusskolai ar Hvalsē (Hvalsø) skolu ir ilgstoša sadarbība, un šī viesošanās bija īpaša – bija iespēja satikt ne tikai šajā projektā iesaistītos skolotājus un skolēnus, bet arī pedagogus no iepriekšējiem projektiem un pieredzes apmaiņām. Arī skolēniem bija iespēja satikt draugus, kuri iepazīti projekta iepriekšējos apmaiņas braucienos uz Fēru salām un Somiju, kā arī tos skolēnus, kas viesojās septembra sākumā pie mums Latvijā.
Ko mēs darījām?
Galvenā tēma Dānijā bija mežs. Mūsu pirmais uzdevums – izpētīt meža burvību: vērot rudens skaistumu koku dzeltējošajās, vēl nenobirušajās lapās un klausīties stāstnieces Annemarijas Krarup stāstos, kuros ievītas mežu mītiskās būtnes un notikumi, kas mainījuši cilvēku likteņus.
Pēc tam skolēni filmēja un fotogrāfēja meža ainavas, lai vēlāk iegūto materiālu izmantotu īsa video izveidei. Video saturs bija jāizdomā pašiem – radot stāstu vai leģendu par mežu.
Devāmies arī Kopenhāgenas izzināšanā, aplūkojot Dānijas Karalistes dārgumus un ievērojamās vietas, kā arī Roskildes Domu un pilsētas centru. Vairāki skolēni savās atsauksmēs minēja, ka viņiem īpaši patika ekskursijas un laiks, kas pavadīts Kopenhāgenā un Roskildē.
Esot kopā ar skolēniem gan Kopenhāgenā, gan Roskildē, biju patīkami pārsteigta, cik droši un pārliecināti viņi jutās svešā vietā. Šī orientēšanās prasme ir ļoti vērtīga, un skolēni to prasmīgi izmantoja – protams, ar viedierīču palīdzību!
Ko mēs ieguvām?
Veicot skolēnu aptauju par braucienu, visiem skolēniem atbildēs izskanēja, ka ir iegūta jauna pieredze, draugi, iepazīta kultūra – ļoti pozitīvas atsauksmes. Ieteikumos skolēni minēja, ka gribētos ilgāk palikt un vairāk doties ekskursijās, lai labāk iepazītu valsti.
Jā! Šis brauciens sniedza jaunus iespaidus un zināšanas – gan sarunās ar kolēģiem un draugiem, gan vērojot dabu un pilsētvidi. Skolēniem tā bija iespēja redzēt, kā darbojas citas valsts skolas, iepazīt kultūru, sadzīvi un uzticēšanos starp skolotājiem un skolēniem.
Dalība projektā palīdzēja jauniešiem labāk iepazīt sevi un vienam otru – īpaši brīžos, kad jārisina neplānotas situācijas vai jāstrādā komandā. Piedaloties šādos projektos, skolēni ne tikai iegūst akadēmiskas zināšanas, bet arī dzīves prasmes – sadarbību, atbildību un izpratni par to, kā viss ir savstarpēji saistīts un ietekmē gala rezultātu.
NordPlus projekts „Friends of Nature” ir devis daudz vairāk nekā tikai ceļojuma pieredzi. Tas palīdzējis augt izpratnē, iemācījis saredzēt pasauli plašāk un atklāt, cik vērtīga ir draudzība, kas dzimst kopīgos piedzīvojumos. Cik mēs katrs esam atšķirīgi un tajā pašā laikā – cik daudz mums ir kopīga. Mūs vienoja ne tikai Atlantijas okeāns, Somijas purvi, Latvijas ezeri un Dānijas meži, bet arī vēlme iepazīt, izzināt un sajust dabas un cilvēku mijiedarbības simbiozi. Paldies visiem, kas deva skolēniem šo iespēju.