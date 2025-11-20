Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs saņem Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu
Talsu 2. vidusskolas direktors Oļegs Solovjovs saņēmis Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par izcilu ieguldījumu inovatīvas un iekļaujošas mācību vides veidošanā, kas atspoguļojas augstos skolēnu sasniegumos un skolas reputācijā. Kopš 2015. gada viņa vadībā skola regulāri pārspēj valsts vidējos rādītājus, paplašina starptautisko sadarbību un piesaista kvalificētus pedagogus, tostarp atgriežot 23 absolventus kā skolotājus.
Latvijas Valsts svētku priekšvakarā, Talsu 2. vidusskolas svinīgajā pasākumā, Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu inovatīvas mācību vides veidošanā, kas atspoguļojas skolēnu mācību sasniegumos, pedagogu profesionalitātē un skolas reputācijā gan Latvijā, gan starptautiskā līmenī, saņēma skolas direktors Oļegs Solovjovs. Lepojamies un apsveicam! Savu direktoru sveica arī viss skolas kolektīvs.
Oļegs Solovjovs vada Talsu 2. vidusskolu kopš 2015. gada un ar savu profesionālo kompetenci, līderības prasmēm un redzējumu, viņš ir veidojis skolā mūsdienīgu un inovatīvu izglītības vidi. Tā dod iespēju pedagogiem attīstīt jaunus mācību paņēmienus un pilnveidot savu profesionālo kompetenci, kas savukārt veicina skolēnu mācību sasniegumus un izaugsmi.
Skolas absolventu mācību rezultāti piecos centralizētajos eksāmenos regulāri pārsniedz valsts vidējos rādītājus, apliecinot augstu izglītības kvalitāti un mācību procesa vadību.
Oļegs Solovjovs ne tikai vada pedagoģisko darbu, bet arī rūpējas par fiziskās vides un infrastruktūras uzlabošanu, lai mācības varētu notikt mūsdienīgā, estētiskā un drošā vidē, kas atbilst 21. gadsimta izglītības prasībām.
Direktors ir sekmējis iekļaujošās izglītības sistēmas ieviešanu skolā. Skolēniem ar valodas un mācīšanās traucējumiem ir nodrošināta droša, pieejama un atbalstoša mācību vide, kas ļauj viņiem pilnvērtīgi piedalīties mācību procesā un sasniegt labus rezultātus, pagājušajā mācību gadā pat valsts līmenī.
Pateicoties skolas pedagogu kolektīva saliedētam darbam, skolai ir piešķirts „Veselību veicinošas izglītības iestādes” statuss. Lielu nozīmi Oļegs Solovjovs piešķir skolēnu uzņēmējspēju un dzīvei nepieciešamo prasmju attīstīšanai. Katru mācību gadu apmēram 20 skolēnu pēc sekmīga eksāmena nokārtošanas iegūst starptautisku uzņēmējdarbības sertifikātu The Entrepreneurial Skills Pass. Šī iniciatīva veicina skolēnu pašapziņu, līderību un gatavību nākotnes darba tirgum. Skolēnu aktīva dalība karjeras izglītības un skolēnu pašpārvaldes aktivitātēs attīsta viņu spēju pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
Skola ir viena no desmit Latvijas izglītības iestādēm, kurā tiek īstenota Starptautiskā vācu valodas diploma programma. Aktīvi sadarbojoties ar 12 skolām Eiropā, Talsu 2. vidusskola īsteno starptautiskus projektus un pieredzes apmaiņas mobilitātes.
Oļega Solovjova darba rezultātā skola ir 100% nodrošināta ar kvalificētiem pedagogiem. Īpaši nozīmīgs fakts ir tas, ka 23 skolas absolventi ir atgriezušies skolā kā pedagogi – tas apliecina direktora spēju radīt pozitīvu darba klimatu un iedvesmot jauniešus izvēlēties pedagoga profesiju.