Talsu novada pašvaldībā viesojas izglītības eksperte no Horvātijas
Talsu novada pašvaldībā viesojās Horvātijas izglītības eksperte un Erasmus+ projektu trenere Ana Mladina Puljaka, lai iepazītos ar pašvaldības darbu un sadarbības iespējām, īpaši izglītības un inovāciju jomā. Vizīte iezīmēja interesi par mākslīgā intelekta un radošu metožu ieviešanu mācību procesā un turpmāku pieredzes apmaiņu.
12. novembrī Talsu novada pašvaldība uzņēma viešņu no Horvātijas – izglītības eksperti, Erasmus+ projektu treneri un mācību centra Platform21 vadītāju Anu Mladinu Puljaku (Ana Mladina Puljak).
Ana ieradās Talsos kopā ar kolēģēm no Talsu 2. vidusskolas, lai iepazītos ar Talsu novada pašvaldības darbu un novada piedāvātajām iespējām. Viesi guva ieskatu pašvaldības ikdienas procesos, komunikācijas darba principos, kā arī aktuālajos projektos infrastruktūras, kultūras un tūrisma jomā.
Latvijā Ana viesojās pirmo reizi un atzina, ka labprāt atgrieztos vēlreiz, īpaši novērtējot Talsu novada skaisto dabu un daudzveidīgo kultūrvidi. Vizītes laikā viņu īpaši interesēja pieredze izglītības jomā un inovāciju ieviešana mācību procesā.
Ana Mladina Puljaka vada profesionālās pilnveides kursus „Inovācijas un radošums modernajā klasē”, kuros skolotāji praktiski apgūst mākslīgā intelekta rīku izmantošanu, drāmas pedagoģijas metodes un radošas pieejas mācību satura apguvei.
Pēc vizītes pašvaldībā ciemiņi devās uz Talsu novada Izglītības pārvaldi, kur notika sarunas par izglītības sistēmas aktualitātēm, sadarbības iespējām un pieredzes apmaiņu.
Talsu novada pašvaldība pateicas viesiem par vizīti un izrādīto interesi par novada attīstību.