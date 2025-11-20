Alūksnē sākusies meteoroloģiskā ziema; daudzviet Latvijā vakarpusē snigs
Ceturtdien Latvijā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, vien vēlā vakarā daudzviet valstī snigs. Tikmēr sinoptiķi norāda, ka Alūksnē sākusies meteoroloģiskā ziema.
Alūksnes novērojumu stacijā 19. novembrī - piekto dienu pēc kārtas - diennakts vidējā gaisa temperatūra saglabājās negatīva, tādējādi Alūksnē 15. novembrī sākusies meteoroloģiskā ziema. Gulbenē un Zosēnos, kur arī kopš 15. novembra diennakts vidējā gaisa temperatūra bija zemāka par nulli, trešdien tā pakāpās mazliet virs nulles, tādēļ šajās novērojumu stacijās - tāpat kā pārējā Latvijā - turpinās meteoroloģiskais rudens.
Ceturtdienas rītā gaisa temperatūra Latvijā svārstās -2..+2 grādu robežā. Daudzviet valstī mākoņu sega kļuvusi plānāka, Kurzemes rietumu piekrastē iespējami īslaicīgi nokrišņi. Autoceļi apledojuši. Daļā valsts saglabājas plāna sniega sega, LVĢMC novērojumu stacijās biezākā sniega sega ir trīs centimetri Alūksnē un četri centimetri Rūjienā.
Pūš lēns līdz mērens dienvidu, dienvidaustrumu vējš. Gaisa kvalitāte laba. Rīgā dienvidu, dienvidaustrumu vējš pūš ar ātrumu četri metri sekundē un termometri rāda 0..+1 grādu.
Sniegs gaidāms vakara pusē
Dienas laikā Latvijā nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, vien vēlā vakarā daudzviet valstī snigs. No rīta saglabāsies apledojuši autoceļi, dienā braukšanas apstākļi uzlabosies.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidaustrumu vējam un caur mākoņiem izspraucoties kādam saules staram, gaisa temperatūra būs -1..+3 grādi. Rīgā nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra nepārsniegs +2 grādus.
Rietumos no Latvijas atrodas zema spiediena apgabals, austrumos - augsta spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1014 hektopaskāliem Latgalē.
Maksimālā gaisa temperatūra trešdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no +1,2 grādiem Alūksnē līdz +6,3 grādiem Liepājas ostā. Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 19. novembrī bija +25 grādi Grieķijā un +27 grādi Kiprā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz ceturtdienu -30 grādi Zviedrijas ziemeļu daļā.
Sniegs un apledojums daudzviet Latvijā apgrūtina braukšanu
Ceturtdienas rītā sniegs un apledojums daudzviet apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, informē VSIA "Latvijas valsts ceļi". Sniegotos ceļa posmus tīra un kaisa ar pretslīdes materiāliem. Ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 113 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas no Rīgas līdz Raunas pagriezienam un no Alūksnes pagrieziena līdz Veclaicenei, uz Valmieras šosejas no Murjāņiem līdz Strenčiem, uz Rīgas apvedceļa (Salaspils-Babīte), uz Daugavpils šosejas no Aiviekstes tilta līdz Daugavpilij, uz Bauskas šosejas, uz Jelgavas šosejas, kā arī Liepājas šosejas posmā no Rīgas līdz Apšupes krustojumam un no Cieceres līdz Kalvenei.
Tāpat arī uz Ventspils šosejas no Rīgas līdz Kūdrai, uz autoceļa Liepāja-Lietuvas robeža (Rucava), uz Rēzeknes šosejas, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) no Grebņevas līdz Rušeņicai un no Špoģiem līdz Modumiem, kā arī uz Daugavpils apvedceļa un Rēzeknes apvedceļa.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir visā Latvijā, izņemot Rīgas, Gulbenes, Limbažu un Valkas apkārtni. Autovadītājus aicina rēķināties ar laikapstākļiem, plānojot braucienus, atvēlēt papildu laiku ceļam un izvēlēties braukšanas ātrumu, kas atbilst ceļu seguma stāvoklim, kā arī drošu distanci.
Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem vai citiem ar satiksmi un ceļu stāvokli saistītiem novērojumiem iedzīvotājus aicina informēt "Latvijas valsts ceļus", zvanot uz diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555, kā arī uzņēmuma kontos sociālās saziņas tīklos "X" un "Facebook".