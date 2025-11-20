Bārtā pie Dūkupjiem ūdens līmenis pagājušajā naktī kāpis par 60 centimetriem.
Bārtas upē strauji kāpj ūdens līmenis
Pēc trešdienas lietavām Dienvidkurzemes upē Bārtā strauji ceļas ūdens līmenis , liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra un Lietuvas Hidrometeoroloģijas dienesta dati.
Nokrišņu daudzums Rucavā trešdien sasniedza 22 milimetrus, kopš nedēļas sākuma - 36 milimetrus jeb 44% no mēneša normas. Savukārt vietām Lietuvas rietumos nokrišņu - galvenokārt lietus - daudzums šonedēļ jau pārsniedzis 60 milimetrus.
Bārtā pie Dūkupjiem ūdens līmenis pagājušajā naktī kāpis par 60 centimetriem, savukārt pie Latvijas un Lietuvas robežas tas pēdējā diennaktī cēlies par aptuveni metru.
Citās Latvijas upēs ūdens līmenis paaugstinās lēnāk vai svārstās. Ūdens temperatūra upēs, ezeros un jūrā ir galvenokārt 2..7 grādi.
Hidrologi prognozē, ka tuvākajās dienās upēs pārsvarā turpināsies svārstības, Daugavā gaidāms ūdens līmeņa kāpums. Dažās mazākās ūdenstilpēs sāks veidoties sākotnējās ledus formas.