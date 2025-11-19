Četri motobraucēji veikuši 1800 km apkārt Latvijai
Valsts svētku laikā, kad daudzi izvēlas doties karogu braucienos vai savās pilsētās izskriet Latvijas kontūru, motobraucējs Arvīds Duntavs no Aizkraukles novada nolēma noslēgt motosezonu ar īpašu izaicinājumu – trīs dienās apbraukt apkārt Latvijai. Viņa idejai sākotnēji atsaucās desmitiem motobraucēju, taču, iestājoties sniegotam un apledojušam laikam, gatavībā doties ekstremālajā braucienā palika vien retais. Galu galā visu distanci veica tikai četri braucēji, bet finišā Arvīds ieradās viens, kolēģiem pārējās dienās pievienojoties tikai atsevišķos posmos, vēsta 360TV Ziņas.
Arvīds stāsta, ka piedzīvojuma pirmā diena raisījusi bažas par to, vai brauciens vispār varēs notikt – sniegs un apledojums licis šaubīties par drošību un apsvērt brauciena atcelšanu. Tomēr, kā viņš norādīja, lēmumu turpināt ceļu noteicis spīts un princips izdarīt to, kas iecerēts. Trīs dienās motobraucēji veica vairāk nekā 1700 kilometru, pārvarot ceļus, kas brīžiem atgādinājuši slidotavu, un sniegu, kas aizlipinājis ķiveres.
Pa ceļam viņiem pievienojušies vēl vairāki motoentuziasti, tostarp kāda dāma, kuras apņēmība īpaši izpelnījusies Arvīda cieņu. Motoklubi dažādos Latvijas reģionos braucējus uzņēma ar siltām vakariņām un svētku galdiem – tās bijušas vienīgās komfortablās pauzes šajā izaicinošajā ceļojumā.
Arvīds atzina, ka grūtākajos brīžos, kad termometrs rādījis mīnus četrus grādus un motocikls slīdējis, bijušas dusmas arī uz pašu idejas autoru. Tomēr viņš uzsvēra, ka šādam braucienam ir emocionāla, nevis racionāla jēga – tā ir sajūta, ko izprot tikai tie, kas paši sēdušies uz motocikla. Īpašu pacilājumu raisījis brīdis, kad pa priekšu braucis flagmanis ar Latvijas karogu, radot pārliecību un lepnumu par paveikto.
Motobraucējs uzskata, ka Latvijā viss ir labi un ka nedrīkst ļauties ikdienas negācijām. Arvīds, būdams četru bērnu tēvs, sācis atjaunot kādreizējo pienotavas ēku mazajā Bites ciemā, uzsverot, ka Latviju veido ikviens no mums. Viņš piebilda, ka tik ekstrēms brauciens, visticamāk, nekļūs par tradīciju, jo tas bijis ļoti grūts, taču atmiņas par paveikto palikšot uz mūžu.