Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienas militārā parāde Rīgā; 18.11.2025.
Otrdien Rīgā 11. novembra krastmalā notiekošo Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai veltīto Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā ...
Kāpēc šogad parādē izpalika itāļu karavīru skrējiens? NBS skaidro iemeslus
Šogad Latvijas proklamēšanas 107. gadadienai veltītajā parādē Rīgā īpašais itāļu karavīru skrējiens jeb Bersaljeru skrējiens izpalicis, jo parādē iekļautas sabiedroto vienības, kas pērn šajā pasākumā nepiedalījās.
Latvijā kopš 2017. gada izvietota NATO daudznacionālā brigāde, kuras sastāvā ir arī Itālijas kontingenta karavīri. Jau vairākus gadus tieši Itālijas karavīru vienības dalība parādē izraisījusi skatītāju sajūsmu ar senu tradīciju jeb Bersaljeru skrējienu, kad karavīri parādes noslēgumā, skanot īpašam maršam, ar spalvām rotātām galvassegām veic skrējienu.
Šogad tas nenotika. Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) teica, ka visas sabiedroto valstu vienības nav iespējams iekļaut 18. novembra parādes ierindā, tāpēc katru gadu tiek ievērots līdzvērtīgas sabiedroto pārstāvības princips. Proti, 2024. gadā piedalījās citu sabiedroto valstu vienības, un šogad tika dota iespēja tiem sabiedrotajiem, kas pērn nepiedalījās parādē.
Jau ziņots, ka otrdien Rīgā 11. novembra krastmalā notiekošo Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai veltīto NBS, sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parādi vēroja tūkstošiem skatītāju.