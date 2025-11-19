Rīga virza aizliegumu lietot pirotehniku nakts stundās
Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja šodien atbalstīja Saistošo noteikumu projektu par laika ierobežojumu uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošanu pašvaldības teritorijā, kas paredz aizliegumu pirotehniku izmantot naktīs.
Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu izmantošana Rīgas pašvaldības teritorijā ārpus telpām būs aizliegta no 1. jūnija līdz 31. augustam no plkst. 23 līdz plkst. 7, bet no 1. septembra līdz 31. maijam - no plkst. 22 līdz 7.
Pirotehnikas lietošanas aizliegums neattieksies uz publiskiem pasākumiem, kas būs saskaņoti ar Rīgas pašvaldību, kā arī uz Jaungada dienu no plkst. 0.00 līdz plkst. 1.
Saistošie noteikumi vēl jāpieņem Rīgas domes sēdē.
Zināms, ka iepriekš aizliegums izmantot pirotehniku bija ietverts Sabiedriskās kārtības noteikumos. Izmantot pirotehniskos izstrādājumus bija aizliegts laikā no plkst. 23 līdz plkst. 7, ja tas nav saskaņots ar Rīgas pilsētas izpilddirektoru, kā arī izņemot valsts noteiktajās svētku dienās.
Kā skaidroja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks (NA), kopš 2024. gadā stājies spēkā Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, Sabiedriskās kārtības noteikumi zaudējuši spēku.