Ceturtdiena paies bez ievērojamiem nokrišņiem
foto: LETA
Ceturtdien Latvijā mitēsies nokrišņi.
Ceturtdiena paies bez ievērojamiem nokrišņiem

Ceturtdien Latvijā būs maz nokrišņu, debesis pārsvarā saglabāsies mākoņainas, prognozē sinoptiķi.

Trešdienas vakarā vēl daudzviet valstī līs un snigs slapjš sniegs, naktī nokrišņu kļūs mazāk, bet vietām Kurzemē gaidāmi stipri nokrišņi. Uz autoceļiem daudzviet veidosies apledojums.

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu vējam, minimālā gaisa temperatūra būs +1..-4 grādi ceturtdienas rītā. Dienā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz -1..+3 grādiem.

Ceturtdien no rīta līdz vakaram nav gaidāmi lieli nokrišņi un vietām caur mākoņiem uzspīdēs saule.

Rīgā 20. novembrī nav gaidāmi nokrišņi, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un termometra stabiņš svārstīsies ap nulles atzīmi.
 

