Siltums Jūrmalā kļūs dārgāks
SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas tarifs no 2026. gada 1. janvāra nedaudz pieaugs un būs 86,8 eiro par megavatstundu (MWh) bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" publiskotais Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmums par uzņēmuma siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem.
Tostarp siltumenerģijas ražošanas tarifs no nākamā gada būs 61,53 eiro par MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs būs 19,8 eiro par MWh, siltumenerģijas tirdzniecības tarifs būs 3,8 eiro par MWh, bet akcīzes nodokļa komponente pieaugs līdz 1,38 eiro par MWh. "Jūrmalas siltuma" siltumenerģijas tarifs apstiprināts ar neparedzēto izmaksu komponenti 0,29 eiro apmērā par MWh.
Attiecīgie tarifi būs spēkā līdz 2026. gada 30. novembrim, savukārt no 2026. gada 1. decembra "Jūrmalas siltuma" siltumenerģijas tarifs samazināsies līdz 86,51 eiro par MWh.
"Jūrmalas siltuma" siltumenerģijas tarifs no 2025. gada 1. novembra ir 80,93 eiro par MWh, bet no 1. decembra tas pieaugs līdz 86,34 eiro par MWh.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka "Jūrmalas siltuma" apgrozījums 2024. gadā bija 9,617 miljoni eiro, bet uzņēmuma peļņa bija 70 635 eiro. Kompānija "Jūrmalas siltums" ir reģistrēta 1993. gadā, un tās pamatkapitāls ir 9,017 miljoni eiro. Uzņēmums pilnībā pieder Jūrmalas pašvaldībai.