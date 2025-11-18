Pēc globālās interneta sakaru paralīzes Rīgas lidostas informācijas tehnoloģiju sistēmās traucējumu nav
Globālās "Cloudflare" sistēmas traucējumu dēļ pāris stundas nebija pieejama Rīgas lidostas mājaslapa, bet citi traucējumi lidostas darbībā nav bijuši, aģentūrai LETA apliecināja lidostas komunikācijas projektu vadītāja Ilze Salna. Piekļuve lidostas tīmekļa vietnei ir atjaunota.
Visas informācijas tehnoloģiju sistēmas darbojas ierasti, viņa apliecināja. "Turpinām monitorēt situāciju, tostarp globālos "Cloudflare" paziņojumus, lai nodrošinātu stabilu lidostas darbību," uzsvēra Salna.
Jau vēstīts, ka globālās "Cloudflare" sistēmas traucējumu dēļ otrdien var būt traucēta piekļuve dažādiem interneta resursiem. Kā novēroja aģentūra LETA, tikusi traucēta arī sociālā medija "X", "inbox.lv", "delfi.lv", "riga-airport.com", "autoosta.lv", "replay.lsm.lv", "www.lsm.lv" un citu interneta resursu darbība. Īslaicīgi nebija pieejama arī Viļņas lidostas mājaslapa.
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijā "Cert.lv" aģentūrai LETA atzina, ka otrdien interneta infrastruktūras uzņēmums "Cloudflare" piedzīvo globālus darbības traucējumus, kas ietekmējis arī vairāku resursu darbību Latvijā. Tomēr "Cert.lv" uzsver, ka tas nekādā veidā nav mērķēts uzbrukums tieši Latvijai. Traucējumi ir globāli un to rašanās un ietekme vēl tiek skaidrota "Cloudflare" pusē.
"Cert.lv" novēro, ka resursu darbība šobrīd pakāpeniski tiek atjaunota.
Otrdien neilgi pēc plkst. 13.30 traucējumu monitoringa vietne "Downdetector" ziņoja par tūkstošiem problēmu. ""Cloudflare" ir informēts par šo lietu, kas potenciāli ietekmē daudzus klientus, un veic tās izmeklēšanu," paziņoja tīmekļa infrastruktūras uzņēmums.
Par pieslēguma problēmām ziņoja lietotāji ASV, Austrālijā, Ēģiptē, Indijā, Turcijā un Vācijā. Jau pēc pirmo ziņu parādīšanās par darbības traucējumiem "Cloudflare" pavēstīja, ka klientu vietnes darbību atsāk, tomēr var sastapties ar problēmām.