Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienas militārā parāde Rīgā; 18.11.2025.
Otrdien Rīgā 11. novembra krastmalā notiekošo Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai veltīto Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā ...
Ļaužu jūra vēro militāro parādi Daugavmalā Latvijas Republikas proklamēšanas svētkos. FOTO
Otrdien Rīgā 11. novembra krastmalā notiekošo Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai veltīto Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parādi vēroja tūkstošiem skatītāju, viņu vidū arī daudz ģimeņu ar bērniem.
Uzrunājot Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu pārstāvjus, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs sacīja, ka 107. Latvijas proklamēšanas gadadienā cilvēki priecājas par brīvību un neatkarību, kā arī godina visus tos, kas bijuši valstiskuma sardzē.
"Drošība ir pārliecība, ka bērni var augt mierīgi. Tā ir pārliecība, ka mūsu valoda, kultūra un demokrātija ir pasargātas. Drošība ir pārliecība par nākotni," uzsvēra Valsts prezidents. Viņš skaidroja, ka drošība balstās uz ieguldījumiem valsts aizsardzības un noturības spēju stiprināšanā, piebilstot, ka tās nav tikai tehnoloģijas. "Drošība ir cilvēks. Karavīrs, kurš zvērējis aizsargāt savu valsti. Uzticams sabiedrotais, kurš gatavs plecu pie pleca doties kaujā," pauda Rinkēvičs.
Viņš aicināja drosmīgi uzlūkot savas vājās vietas un stiprināt sevi. Mācīties no Ukrainas pieredzes, un turpināt atbalstīt Ukrainu pret agresoru. "Un tas nebūt nav tik vienkārši. Dažkārt tas ir pat ļoti sāpīgi. Lai mūžīgs miers Ņikitam Sļadzevskim, kurš gāja bojā šī gada maijā kaujā Luhanskas apgabalā, Ukrainā. Gaišā piemiņā turam arī Vitāliju Smirnovu un Edgaru Platonovu, kuri par mieru Ukrainā krituši 2023. un 2024. gadā," godinot kritušos, sacīja Valsts prezidents.
Viņš uzsvēra, ka drošība ir arī uzticība Latvijas bruņotajiem spēkiem, iekšlietu dienestiem, sabiedrotajiem. Tā esot pretošanās Latvijai nelabvēlīgiem spēkiem un viņu vēlmei graut Latvijas iedzīvotāju kopības sajūtu. Rinkēvičs pateicās visiem robežsargiem, ugunsdzēsējiem-glābējiem, policistiem un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzējiem par robežu sargāšanu, dzīvību glābšanu un likumpārkāpēju aizturēšanu.
Uzrunājot karavīrus, zemessargus un jaunsargus, Valsts prezidents pateicās par drosmi un dienestu. "Jūs sargājat robežu un gaisa telpu, patrulējat Baltijas jūrā un pastāvīgi atbalstāt iekšējās drošības pasākumus. Jūs rūpējaties par mieru ne tikai Latvijā, bet arī citviet pasaulē. Jūs visi kopā veidojat nepārtrauktu aizsardzības ķēdi no pieredzējušākā virsnieka un instruktora līdz jaunsargam. Jūs sargājat mieru, riskējot ar savu veselību un dzīvību," pauda Rinkevičs.
Tāpat viņš izteica pateicību sabiedroto spēku komandieriem un karavīriem par klātbūtni, kopīgi stiprinot Latvijas un visas NATO alianses drošību. "Mums viss izdosies, ja rīkosimies mierīgi, atbildīgi, bez panikas, pārspīlējumiem un bažām par to, kā būs, ja būs," aicināja Rinkēvičs.
Parādi papildināja Latvijas un sabiedroto gaisa spēku pārlidojums.
Parādi komandēja Mācību vadības pavēlniecības komandieris, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors pulkvedis Māris Utināns, bet to pieņēma Nacionālo bruņoto spēku augstākais vadonis, Valsts prezidents Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.
Nacionālos bruņotos spēkus parādē pārstāvēja Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Štāba bataljons, Jūras spēki, Gaisa spēki, Nodrošinājuma pavēlniecība, Zemessardzes 1. Rīgas, 2. Vidzemes, 3. Latgales un 4. Kurzemes brigāde, kā arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde. Valsts aizsardzības dienesta karavīri soļoja savu vienību ierindās, simbolizējot jauno paaudzi Latvijas aizsardzībā.
Parādē pēc Latvijas karoga vada soļoja sabiedroto valstu karogu grupas - Albānijas, Kanādas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Islandes, Itālijas, Lietuvas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Ukrainas karogi, apliecinot sabiedroto vienotību un atbalstu Latvijai.
Tāpat parādē piedalījās NATO Spēku integrācijas vienības Latvijā, Baltijas Aizsardzības koledžas, Lietuvas un Igaunijas karogu grupas, kā arī NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas karoga grupa, kuras komandvadību šogad pārņēma Latvijas Jūras spēki ar flagmani "Virsaitis".
Pirmo reizi parādē piedalījās Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes karoga grupa, apliecinot iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā.
Parādē piedalījās arī Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vienība, kas pirmo reizi 18. novembrī soļoja kopā ar pārējiem dienestiem.
Simbolizējot jauniešu patriotismu un Latvijas militāro tradīciju turpināšanu, parādē piedalījās arī pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas un Jaunsardzes centra vienības.
Sabiedroto bruņotos spēkus parādē pārstāvēja NATO daudznacionālās divīzijas "Ziemeļi" sastāvā esošā Kanādas vadītā NATO daudznacionālā brigāde Latvijā.
Muzikālo noformējumu parādē nodrošināja Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestris, Jūras spēku orķestris un Zemessardzes orķestris.
Parādes kājnieku vienības militāro orķestru pavadībā turpina gājienu pa Kaļķu ielu, Brīvības ielu, Bruņinieku ielu līdz Skanstes ielai.
Parādē bija skatāma plaša Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika, demonstrējot valsts aizsardzības spējas, modernizāciju un sabiedroto klātbūtni Latvijā.