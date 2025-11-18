Visi "Maxima" veikali Jaungada dienā būs slēgti.
Šodien 15:20
Visi SIA "Maxima Latvija" veikali Jaungada dienā, 1. janvārī, būs slēgti, informēja uzņēmums.
Savukārt 24. decembrī, 25. decembrī un 31. decembrī veikali strādās saīsinātu darba laiku.
Jau ziņots, ka "Maxima Latvija" pagājušajā gadā strādāja ar 1,102 miljardu eiro apgrozījumu, kas ir par 2,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa samazinājās par 10,2% un bija 50,775 miljoni eiro.
Kompānija reģistrēta 2000. gada novembrī, un tās pamatkapitāls ir 4,91 miljons eiro. "Maxima Latvija" īpašnieki ir Lietuvā reģistrētie uzņēmumi "Maxima grupe" un "Maxima LT". Grupa ietilpst Nerijus Numas kontrolētajā Lietuvas biznesa grupā "Vilniaus prekyba".