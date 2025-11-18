Zilzīlīte koka zarā.
Šodien 14:51
Trešdien vietām veidosies divus līdz četrus centimetrus bieza sniega sega
Trešdien vietām veidosies divus līdz četrus centimetrus bieza sniega sega, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi.
Teritorijas lielākajā daļā gaidāmi nokrišņi - slapjš sniegs un sniegs.
Gaiss iesils līdz 0...+5 grādiem. Pūtis lēns līdz mērens dienvidu puses vējš.
Arī galvaspilsētā diena būs apmākusies, gaidāms sniegs un slapjš sniegs. Gaiss iesils vien līdz +2 grādiem.
Gaidāmajā naktī debesis būs mākoņainas, un vietām skaidrosies vien nakts pirmajā pusē. Daudzviet gaidāmi nokrišņi - slapjš sniegs un sniegs, piekrastes rajonos arī lietus. Atsevišķos posmos uz ceļiem veidosies apledojums. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš. Gaiss atdzisīs līdz +2…-3 grādiem.
Šonakt Rīgā būs daļēji mākoņains laiks. Nakts otrajā pusē palaikam snigs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs 0…-2 grādi.