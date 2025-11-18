Par šā gada rīdzinieku izraudzīts Rīgas maratona organizators Nords
Par šā gada rīdzinieku izraudzīts Rīgas maratona organizators un "Nords Event Communications" valdes priekšsēdētājs Aigars Nords.
Otrdien Rīgas domes svinīgajā sēdē viņu godināja par izcila sporta pasākuma organizēšanu 35 gadu garumā, kā arī Rīgas vārda popularizēšanu pasaulē.
Pēc apsveikuma saņemšanas Nords atklāja, ka viņam esot tradīcija 18. novembra rītā izskriet Latvijas kontūru Rīgā, kas ir 11 kilometrus garš maršruts. Skrienot viņš pamanījis, ka Rīga jau rīta agrumā kustas, kas viņu priecējot. Ja cilvēki skrienot, tad viņi esot mērķtiecīgi un viņi varot sasniegt augstus rezultātus arī citās dzīves jomās, ir pārliecināts Nords.
Svinīgajā sēdē Rīgas domes atzinības rakstu saņēma kinorežisors Dzintars Dreibergs par mērķtiecīgu darbu vēsturiskas leģendas atdzīvināšanā spēlfilmā "Tīklā. TTT leģendas dzimšana".
Rīgas domes atzinības rakstu saņēma arī uzņēmējs Andris Kreislers par Ziemassvētku tirdziņa rīkošanu Doma laukumā 25 gadu garumā.
Tāpat Rīgas domes atzinības rakstu saņēma biedrības "Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi" vadītāja Inga Šķestere, kura palīdz citiem cilvēkiem, kuri gādā par saviem tuviniekiem ar īpašām vajadzībām.
Kā vēstīts, pretendents pašvaldības apbalvojumam var būt jebkuras valsts piederības un tautības persona, kas sasniegusi 18 gadu vecumu un šogad ar savu talantu un darbu veicinājusi Rīgas vārda atpazīstamību Latvijā un pasaulē kultūras, zinātnes, sporta, inovāciju, pilsoniskās līdzdalības u.c. jomās.
"Gada rīdzinieks 2025" kandidātus vērtēja komisija domes priekšsēdētāja Viestura Kleinberga (P) vadībā. Tajā darbojās Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku biroju vadītāji Jānis Bebrišs, Olafs Pulks un Mareks Gruškevics, sociologs, SIA "SKDS" direktors Arnis Kaktiņš, fonda "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktore Māra Lāce, Jaunā Rīgas teātra aktieris Vilis Daudziņš un Latvijas Sabiedriskā medija žurnālists Jānis Domburs.
Balva "Gada rīdzinieks" tiek pasniegta kopš 2009. gada.