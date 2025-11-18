Lielākais nodarbināto skaits valsts pārvaldes iestādēs jūnija beigās bija Valsts policijā.
Šā gada jūnija beigās lielākais nodarbināto skaits valsts pārvaldes iestādēs bija Valsts policijā, kur strādāja 5286 personas, liecina Valsts kancelejas apkopotā informācija.
Vienlaikus amatu slodžu skaits jūnija beigās Valsts policijā bija krietni lielāks - 6880.
Valsts ieņēmumu dienestā jūnija beigās strādāja 3323 personas, bet amatu slodžu skaits bija 3643.
Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā šā gada jūnija beigās bija nodarbināti 3299 cilvēki. Vienlaikus amatu slodžu skaits tur bija mazāks - 3182.
Kopumā valsts pārvaldes iestādēs jūnija beigās strādāja 44 764 personas, kā arī bija 49 684,1 amatu slodze. Salīdzinot ar 2024. gada decembra beigām, nodarbināto personu skaits jūnija beigās bija par 1,8% lielāks, bet amatu slodžu skaits palielinājās par 0,4%.