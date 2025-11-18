18. novembrī dzimis 5171 Latvijas valstspiederīgais.
Noskaidrots, cik cilvēku dzimuši 18. novembrī
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, 18. novembrī, dzimis arī 5171 Latvijas valstspiederīgais, liecina Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegtā informācija.
No tiem 4678 ir Latvijas pilsoņi, bet 417 - Latvijas nepilsoņi. Vienlaikus 74 valstspiederīgajiem ir piešķirts Latvijas pagaidu aizsardzības statuss, bet diviem - Latvijas alternatīvais statuss.
Pagājušajā gadā 18. novembrī piedzimis 31 Latvijas valstspiederīgais.
Šodien visā valstī tiek atzīmēta Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadiena.