Šodien 09:22
Ugunsgrēkā Rīgā gājis bojā cilvēks
Ugunsgrēkā Rīgā šonakt gājis bojā cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Īsi pēc pusnakts ugunsdzēsēji saņēma izsaukumu uz ugunsgrēku divstāvu dzīvojamā mājā Rīgā, kur dega starpstāvu pārsegums 15 kvadrātmetru platībā.
Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks, bet pieci cilvēki evakuējās no ēkas.
Aizvadītajā diennaktī dienests saņēma 43 izsaukumus - piecus uz ugunsgrēku dzēšanu, 26 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājums.