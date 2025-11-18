Premjere valsts svētkos aicina drosmīgi un stingri skatīties nākotnē
Mūsu atbildība ir nepalikt pagātnē, bet drosmīgi un stingri skatīties nākotnē ar latvisko pašapziņu, lai mūsu bērni lepotos, uzrunā Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienā uzsver Ministru prezidente Evika Siliņa (JV).
"Šodien mēs paši varam lemt savu likteni, un par to mēs varam būt pateicīgi mūsu senčiem - ka varam runāt latviešu valodā, kopt mūsu kultūru un tradīcijas, ar lepnumu un atbildību sargāt savu valsti. Latvijas stāsts ir par izturību un ticību. Mēs esam tauta, kas nepadevās, nepazaudēja sevi ne okupācijā, ne klusuma gados, bet ticēja savai valstij," pauž premjere.
Viņa uzsver, ka tagad mums tāda valsts ir, un tā ir svētība un atbildība katram no mums.
Valdības vadītāja pauž, ka mūsu valsts spēks ir cilvēkos - uzņēmējos, kas sapņo un virza Latviju uz priekšu, ģimenēs - tētos un mammās -, kas ved savus bērnus uz pirmo skolas dienu un iedrošina lieliem mērķiem, kā arī skolotājos, kuri raisa bērnos zinātkāri, ārstu rokās, karavīru drosmē un zemnieku uzņēmībā.
"Mēs esam tauta, kas nekad nav gājusi vieglu ceļu - mēs esam savu valsti būvējuši paši - soli pa solim. Mūsu tradīcijas, valoda, latviskās vērtības ir mūsu mugurkauls. Jo valsts esam ikviens no mums ar to, cik patriotiski dzīvojam un kā uzņemamies atbildību par mūsu Latviju - kā daļu no Eiropas, no demokrātiskās pasaules," norāda Siliņa.
Uzrunā valdības vadītāja vaicā, vai mēs pa īstam lepojamies ar to, kas esam un kādi esam, un vai šodien spējam saskatīt to, kas būs nozīmīgs rīt.
"Mūsu atbildība ir nepalikt pagātnē, bet drosmīgi un stingri skatīties nākotnē ar latvisko pašapziņu, lai mūsu bērni lepotos," aicina valdības vadītāja.
Kā pauž premjere, viņai ir ticība, ka Latvija ir un būs izdevusies valsts. "Mūsu uzdevums ir līdzi laikam būt soli priekšā, būt konkurētspējīgiem un elastīgiem, vienlaikus nezaudējot savas saknes," norāda Siliņa.
Viņa vēl, lai ikkatram pietiek drosmes, empātijas un spēka, lai ik dienu stiprinātu Latviju.