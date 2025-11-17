Latvija kosmosa nozarē aizvadītajā gadā atguvusi teju piecus miljonus eiro
Ar dalību Eiropas Kosmosa aģentūras (EKA) programmās, Latvijas organizācijas pērn atguvušas finansējumu 4,9 miljonu eiro apmērā.
No tā 1,58 miljoni eiro iegūti nacionālajā programmā, bet 1,2 miljoni eiro galvenajā tehnoloģiju atbalsta programmā, ziņo Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).
Kā nozīmīgākie projekti izcelti Komercializācijas reaktora līgums 1,1 miljona eiro apmērā par EKA biznesa inkubatora izveidi Latvijā, kā arī SIA "Baltic Scientific Instruments" projekts par uz perovskītiem balstītu detektoru izstrādi rentgena un gamma starojumam.
Savukārt kopš 2015. gada vislielāko līgumu kopsummu EKA programmās kosmosa tehnoloģiju un pakalpojumu attīstībai ieguvušas sešas Latvijas organizācijas.
Lielākais finansējums - vairāk nekā 2,2 miljoni eiro - piešķirts uzņēmumam "Allatherm", savukārt "Eventech" noslēdzis līgumus gandrīz 1,9 miljonu eiro apmērā. Tālāk seko "Baltic Satellite Service" ar 1,5 miljoniem eiro, Vides risinājumu institūts ar 1,4 miljoniem eiro, "RD Alfa Microelectronics" ar 1,3 miljoniem eiro, kā arī "Komercializācijas reaktors", kas saņēmis 1,1 miljonu eiro.
Galvenais kosmosa nozares attīstības instruments Latvijā ir dalība Eiropas Kosmosa aģentūrā asociētās dalībvalsts statusā, norāda IZM. Papildus tiek izmantotas arī iespējas, ko sniedz dalība Eiropas Savienības Kosmosa programmā un Eiropas Savienības Kosmosa programmas aģentūrā, kā arī līdzdalība programmā "Apvārsnis Eiropa".
Latvija šobrīd iesaistās piecās EKA izvēles programmās - tehnoloģiju atbalsta, Zemes novērošanas, kosmosa drošības, kosmosa izpētes, kā arī jaunuzņēmumu attīstības programmā "Scale-up".