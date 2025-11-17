Rendā atjaunots Ģenerāļa Kureļa grupas piemiņas akmens
Rendā atjaunots Ģenerāļa Kureļa grupas piemiņas akmens – vieta, kas atgādina par kureliešiem, kas 1944. gada rudenī kļuva par vienu no spilgtākajiem nacionālās pretošanās simboliem.
Biedrība “Nacionālās karavīru biedrības Rendas nodaļa” pašvaldības rīkotajam iedzīvotāju iniciatīvas konkursam “Darīsim paši” iesniedza projektu “Ģenerāļa Kureļa karavīru apbedījumu vietas sakopšana”. Tā ietvaros sakārtota un labiekārtota piemiņas vieta Rendas pagastā – apbedījuma vieta norobežota ar betona plāksnēm un apzaļumota, bet laukums ap to ietverts ar koka sētiņu. Teritorija pārklāta ar armēto plēvi un noklāta ar oļiem, nodrošinot gan sakoptu, gan viegli kopjamu vidi.
Uzstādīta arī informatīva planšete, kas sniedz vēsturisku ieskatu par ģenerāļa Kureļa grupu un tās nozīmi Latvijas brīvības cīņās. Apkārtne ap piemiņas vietu sakopta, kā arī izgatavoti un uzstādīti trīs soliņi, lai apmeklētāji varētu mierīgi atpūsties un godināt piemiņu.