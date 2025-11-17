CSP: Latvijā turpina samazināties notiesāto jauniešu skaits
Latvijā pēdējos astoņos gados notiesāto jauniešu skaits samazinājies teju uz pusi, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.
Ja 2016. gadā tiesas sodu piesprieda 3851 jaunietim vecumā no 18 līdz 29 gadiem, tad 2024. gadā tie bija 1515. No visiem notiesātajiem jauniešiem lielāko daļu veido vīrieši - 1384.
Turpina sarukt arī jauniešu īpatsvars starp visiem notiesātajiem kopumā - no 40% 2016. gadā līdz 25% 2024. gadā. Lielākā daļa notiesāto ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem.
Visbiežāk jaunieši tiek notiesāti par zādzībām, krāpšanu un piesavināšanos nelielos apmēros - šie noziegumi veido 26% gadījumu.
Tikmēr par sevišķi smagiem noziegumiem, kā slepkavībām vai smagiem miesas bojājumiem, notiesāto jauniešu skaits ir samazinājies, taču nedaudz pieaudzis par izvarošanu notiesāto skaits.
Tas tiek skaidrots ar lielāku sabiedrības atbalstu cietušajiem un gatavību ziņot par šādiem gadījumiem.
Pērn visbiežāk piemērotais sods jauniešiem joprojām bija brīvības atņemšana - tā piespriesta 742 cilvēkiem. Vēl 410 jauniešiem piespriesta īslaicīga brīvības atņemšana, bet 45 noteikta probācijas uzraudzība.