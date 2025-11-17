Novadu ziņas
Šodien 12:01
Jelgavā var nodoties slidošanas priekiem
Šodien tiks atklāta ziemas sezona pilsētas publiskajā slidotavā Pasta salā.
Slidošanas seansa ilgums būs viena stunda, bet to starplaikos tiks apkopts laukums un atjaunots ledus. Slidotavas apmeklētājiem būs iespēja slidot arī ar nūjām, un tam būs atvēlēti atsevišķi laiki.
17. un 18. novembrī paredzēti kopumā 12 slidošanas seansi bez hokeja nūjām – abas dienas tie sāksies pulksten 12, 13.30, 15, 16.30, 18 un 19.30. Slidojumu grafiks līdz 23. novembrim jau pieejams tīmekļvietnē www.zoc.lv, sadaļā “Slidotava”. Tur varēs iepazīties ar aktuālās nedēļas slidošanas seansu laikiem.