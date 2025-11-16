"Pata" caur Zemkopības ministriju izkārtojusi dāsnas atlaides diviem līgumiem ar "Latvijas valsts mežiem"; kamēr lūdz valsts atbalstu, iegādājas luksusa automašīnas
Kokrūpniecības uzņēmuma "Pata" īpašnieks Uldis Mierkalns caur Zemkopības ministriju (ZM) ir izkārtojis atlaides vēl diviem līgumiem ar "Latvijas valsts mežiem" (LVM), kas valstij izmaksās 12 miljonus eiro, vēsta TV3 raidījums "Nekā personīga".
Raidījums atgādina, ka Evikas Siliņas (JV) vadītā valdība savulaik pieņēmusi slepenu lēmumu, kas ļāvis dažiem kokrūpniekiem no LVM iegādāties zāģbalķus par izdevīgāku cenu nekā iepriekš nolīgts. Valdība slēgtā sēdē bija LVM uzdevusi samazināt skujkoku zāģbaļķu cenas, lai pircēji mežu nozares komersanti neciestu zaudējumus. Izmaiņu dēļ valsts uzņēmums neesot guvis vairākus desmitus miljonus eiro.
Valdībā zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) to pamatoja ar ziņojumu, ka valstij esot jānāk pretī lielajiem meža eksportētājiem, jo karš Ukrainā sabremzējis būvniecības aktivitāti reģionā, kompānijas ir tuvu bankrotam un tām jāpiedāvā "konkurētspējīga cena". LVM nebija gatavi mainīt izsoļu cenas, jo komersanti paši bija nosolījuši augstās likmes. LVM uzskatīja, ka tas viņiem ir neizdevīgi un tā viņi izšķērdētu valsts līdzekļus.
Viena no ziņotājām par valsts atbalsta sniegšanu kokrūpniekiem valdībā bijusi arī Siliņa, kurai bijis zināms, ka atbalstam iebilda Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, norādot, ka problēmas komersantiem ir tikai vienu gadu, bet iepriekšējie gadi meža nozares eksporta uzņēmumiem nesuši rekordlielu peļņu un sagaidāmā krīze ir tikai prognoze. Kā atzīmē raidījums, tomēr premjere Krauzes ziņojumam noticēja vairāk.
Pēc šī valdības 2023. gada lēmuma Mierkalns uzstājis, ka cenu samazinājums pienākas vēl diviem viņa uzņēmuma līgumiem. Par šādām izmaiņām valdība vairs nav lēmusi, bet par labu "Pata" grupas uzņēmumiem cena šogad samazināta ar ZM valsts sekretāra parakstu.
Kā vēsta raidījums, lai risinātu domstarpības ar LVM, Mierkalns pieprasījis tikšanos ZM, kas notikusi šogad martā. Mierkalns tikšanās laikā Krauzes kabinetā pacēlis balsi pret LVM pārstāvjiem un pārmetis, ka valsts uzņēmums nepildot līgumu noteikumus, nekorekti piemērojot valdības uzdoto, kas esot traktējams kā sabotāža. Krauze noliedzis, ka būtu labi pazīstams ar Mierkalnu un ka konkrētais uzņēmums diktētu valsts uzņēmumam, kas tam jādara.
Sešas dienas pēc Krauzes sasauktās sanāksmes zemkopības ministrijas valsts sekretārs un LVM akciju turētājs Ģirts Krūmiņš ārkārtas akcionāru sapulcē uzdevis speciālajos līgumos ar "Pata" grupas uzņēmumiem piemērot jauno cenošanas mehānismu, cenas samazinot no 112 uz 96 eiro par kubikmetru.
Kā atzīmē raidījums, neilgi pēc tam, kad "Pata" vērsusies valdībā pēc atbalsta, uzņēmums nopircis vairākus luksus klases automobiļus - "Mercedes Benz Maybach GLS 600", "BMW X6 Xdrive 30D M Sport" un "Porsche Cayenne".
Kā ziņots, par šiem līgumiem un to izmaiņām informāciju no ZM pieprasījusi gan partija "Progresīvie", gan premjere Siliņa.