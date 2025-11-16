Tiesībsardze Karina Palkova
Sabiedrība
Šodien 17:18
Atklāts, cik daudz naudas tiesībsardzei Karinai Palkovai ir bankā
Jaunā tiesībsardze Karina Palkova bezskaidrā naudā uzkrājusi 30 000 eiro, liecina viņas amatpersonas deklarācija, kas iesniegta, stājoties amatā. Viss uzkrājums noglabāts "Swedbank". Palkova deklarējusi arī sev piederošu zemi Ņukšu pagastā, kā arī nekustamo īpašumu Indras pagastā.
Stājoties tiesībsarga amatā, Palkova bija asociētā profesore un vadošā pētniece Rīgas Stradiņa universitātē.
Jau vēstīts, ka Saeima 18. septembrī tiesībsarga amatā apstiprināja Rīgas Stradiņa universitātes profesori, advokāti Karinu Palkovu.
Par Palkovu nobalsoja 71 deputāts no koalīcijas partijām, "Apvienotā saraksta" un Nacionālās apvienības. Pret viņu balsoja 15 deputāti un divi deputāti atturējās. Noraidoši bija "Latvija pirmajā vietā" un "Stabilitātei" deputāti.